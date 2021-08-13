"Я доволен его нервной реакцией": Кулеба об истерике Лаврова в Крыму

Накануне российский министр незаконно посетил оккупированный украинский полуостров, но нарвался на троллинг от Кулебы

Слова Лаврова (справа) порадовали Кулебу. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба доволен нервной реакцией своего российского коллеги, главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммит "Крымской платформы", который пройдет 23 августа в Киеве. Об этом он сказал на брифинге.

Реклама

По его словам, Россия уже всерьез начала нервничать из-за планов Украины по возвращению Крыма.

"Вчера Сергей Лавров незаконно посетил украинский Крым. Там он сделал ряд гневных заявлений о "Крымской платформе", назвал ее шабашем, сборищем. Не буду скрывать – я доволен этой нервной реакцией. Как говорил Махатма Ганди: сначала они вас игнорируют, потом они с вас смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете. Россия уже успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей – активно с нами борется. Четвертая стадия обязательно будет – это будет стадия украинской победы и возвращение украинского Крыма", – сказал Кулеба.

Крымская платформа

По состоянию на 13 августа в первом саммите изъявили принять участие 40 стран и международных организаций. Он пройдет 23 августа. На саммите будет утверждена крымская декларация, которая будет открыта для дальнейшего присоединения к ней других стран, которые по какой-то причине не смогли принять участия в "Крымской платформе". В Киеве уверены, что поддержка по Крыму будет еще большей и будет только расти.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Реклама

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Кулеба говорил, что Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе".

Тем временем в США определились со своим представителем. Президент Джо Байден не приедет, а вместо него отправляют министра транспорта Питера Буттиджеджа. Политолог Владимир Фесенко объяснил, почему Байден отказался ехать в Киев и в чем важность Буттиджеджа.