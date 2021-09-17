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Я напрягаюсь, когда слушаю русский язык – Данилов

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
17 сентября, 19:48
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Секретарь СНБО на брифинге рассказал, что во Львове меньше патриотов, чем в Луганске
Сегодня состоялось заседание СНБО
Сегодня состоялось заседание СНБО / Фото: Коллаж: Сегодня

Секретарь СНБО Алексей Данилов сегодня сказал журналистам, что его напрягает, когда он слышит русскую речь. А все потому что журналист задал ему вопрос на русском языке.

Это произошло во время брифинга СНБО, 17 сентября.

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"Давайте еще раз уточните, а то я не понял, вы по-русски разговариваете, еще раз давайте. Я напрягаюсь, когда слушаю русский язык", – сказал Данилов.

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После чего журналист отметил, что Данилов родом из Луганска и должен понимать о чем он говорит.

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"Если я с Луганска, то вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском? Придумали себе такую чушь и несете ее почему-то по миру. Количество патриотов, которые есть в Луганске, поверьте, она может не меньше, чем во Львове", – добавил он.

СНБО – оружие Зеленского

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

  • С февраля текущего года заседания СНБО стали необычайно интересными с громкими результатами, чего раньше не было. Под удар уже попали кум Путина Медведчук, бизнесмен Фирташ, сотни "воров в законе" и криминальных авторитетов.
  • 30 июля впервые прошло выездное заседание, причем на Донбассе. Алексей Данилов обещает, что такая практика продолжится и впредь для того, чтобы и местные органы власти могли принимать участия в заседаниях.
  • Владимир Зеленский говорил, что СНБО – это один из видов его оружия. По его словам, он "устал договариваться" и считает, что достаточно при необходимости "одного предупреждения", а потом будут жесткие меры.

Напомним, 21 августа президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против Гужвы, Шария и их соратников, а также аффилированных с ними информресурсов.

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Также на недавнем заседании СНБО было принято решение о введении санкций против десятков российских чиновников и судей, а также пособников оккупантов в Крыму и на Донбассе. В ответ Россия ввела санкции против 922 украинских чиновников, политиков и других лиц.

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