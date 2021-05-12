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"Я не тот Тарас Козак!" – у тезки нардепа возникли проблемы из-за имени

12 мая, 12:56

Виталий Семченко Виталий Семченко

Так было после появления информации о том, что первый Тарас Козак стал владельцем телеканала NewsOne. Так происходит и сейчас

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

У подсанкционного нардепа "ОПЗЖ" Тараса Козака есть полный тезка – экономический эксперт и депутат Киевского облсовета. Из-за этого у последнего часто возникают проблемы.

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Так было после появления информации о том, что первый Тарас Козак стал владельцем телеканала NewsOne:

Так произошло и сейчас, когда депутату от "ОПЗЖ" объявили о подозрении.

"Я не тот Тарас Козак!!", – подчеркнул экономист.

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Коллаж "Сегодня"
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Что было раньше?

Народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявлено о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

По данным СБУ, украинские политики в 2015 году вступили в сговор с президентом России Владимиром Путиным для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

А в августе 2020 года Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, секретные данные о расположении военного подразделения ВСУ, его личном составе и боевой подготовке. Информация предусматривалась для спецслужб России.

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