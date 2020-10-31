"Я ничего не понимал": водитель-виновник резонансного ДТП на Майдане о случившемся

Водитель внедорожника Land Rover, который в центре Киева совершил резонансное ДТП и сбил шесть человек, рассказал, что ему стало плохо, когда он поворачивал на Крещатик.
Об этом говорится в трансляции суда "УНН".
"Я ехал от кардиоцентра, я проехал до поворота на Крещатик ㅡ это все, что я помню", ㅡ рассказал водитель о моменте аварии.
По его словам, он пришел в себя, когда кто-то бил его по лицу.
"Не помню, что там было... Я ничего не понимал", – добавил мужчина.
Ранее Шевченковский райсуд отправил под круглосуточный домашний арест водителя внедорожника Land Rover.
Напомним, в результате случившегося погибли два человека, еще несколько человек получили телесные повреждения.
Также мы публиковали видео момента столкновения. На записи видно, как водитель иномарки на скорости проехался по тротуару и вскоре въехал в остановку общественного транспорта.
А еще мы собрали все подробности смертельной аварии.
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