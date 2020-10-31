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"Я ничего не понимал": водитель-виновник резонансного ДТП на Майдане о случившемся

31 октября, 17:21

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Мужчина пришел в себя, когда кто-то бил его по лицу

Водитель внедорожника Land Rover, который в центре Киева совершил резонансное ДТП и сбил шесть человек, рассказал, что ему стало плохо, когда он поворачивал на Крещатик.

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Об этом говорится в трансляции суда "УНН".

"Я ехал от кардиоцентра, я проехал до поворота на Крещатик ㅡ это все, что я помню", ㅡ рассказал водитель о моменте аварии.

По его словам, он пришел в себя, когда кто-то бил его по лицу.

"Не помню, что там было... Я ничего не понимал", – добавил мужчина.

Ранее Шевченковский райсуд отправил под круглосуточный домашний арест водителя внедорожника Land Rover.

Напомним, в результате случившегося погибли два человека, еще несколько человек получили телесные повреждения.

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Также мы публиковали видео момента столкновения. На записи видно, как водитель иномарки на скорости проехался по тротуару и вскоре въехал в остановку общественного транспорта.

А еще мы собрали все подробности смертельной аварии.

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