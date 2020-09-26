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"Я падал три раза": отец выжившего курсанта также попадал в авиакатастрофы

26 сентября, 19:16

Игорь Серов Игорь Серов

Родитель курсанта является авиатором и попадал в ЧП

Отец Вячеслава Золочевского также переживал падения самолетов, причем трижды. Об этом отец выжившего курсанта Виталий Золочевский рассказал сайту "Сегодня".

"Я падал три раза. То, что сын выжил, – это говорит о том, что он сын своего отца", – рассказал Виталий Золочевский.

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Также он поделился некоторыми подробностями о крушении, которые узнал в разговоре с сыном.

"Я сегодня был у сына. У него действительно нет переломов, одни лишь ушибы. Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга", – сообщил отец курсанта.

Как известно, в катастрофе Ан-26 под Чугуевом погибли 26 человек – 25 на месте трагедии и еще один курсант умер в больнице. В живых остался только Вячеслав Золочевский.

Во время общения с президентом курсант рассказал, что пришел в себя возле обломков самолета. Один из парней рядом горел, и курсант бросился его тушить.

Ранее мы писали, что известно о состоянии уцелевшего парня. В госпитале считают, что в следующее воскресенье курсанта могут выписать из больницы.

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Также мама курсанта пообщалась с президентом Зеленским:

Видео: Офис президента

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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чугуев курсанты харьковская область авиакатастрофа Ан-26

Источник: Сегодня

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