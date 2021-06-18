"Я подам в суд": Павел Фукс о введении санкций СНБО

Бизнесмен заявил, что не имеет никакого отношения к компании "Голден Дерик"

Павел Фукс. Фото: ua-rating

Бизнесмен Павел Фукс прокомментировал введение против него санкций СНБО. Он заявил, что это личная месть секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Об этом он сказал в прямом эфире "Украина24".

"Это месть Данилова личная, он ввел в заблуждение Президента и остальных людей, которые принимали сегодня такое решение. От себя я хочу сказать, что я гражданин Украины, который платит налоги, большие налоги стране. За мои налоги обеспечивается армия, строятся больницы, школы...", - говорит Фукс.

По его словам, он не оставит это просто так, и будет бороться за свое имя.

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"Я обязательно подам в суд на это решение и лично на этого человека", – заявил бизнесмен.

Также он добавил, что не имеет никакого отношения к компании "Голден Дерик".

"Никогда. Это легко проверить, пользуясь открытыми источниками информации и точно легко проверить, используя возможности СНБО. Так же легко проверить, что жена секретаря СНБО Данилова Людмила Владимировна Данилова имеет долю в компаниях, которыми также владеет Юрий Михайлович Бродский (сын скандального Михаила Бродского)", – говорит Фукс.

Напомним, что сегодня Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Ранее мы писали, что Верховный Суд отказал Фирташу в получении 250 млн долларов с Одесского припортового завода.

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