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"Я постепенно умру". Как живет скандальная преподавательница Бильченко после переезда в РФ

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
18 декабря, 12:25
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Евгения Бильченко пожаловалась, что в РФ ей не дают работать и травят в Сети. Она заявила, что уже "не может так жить"
Бильченко в РФ пожаловалась на травлю
Бильченко в РФ пожаловалась на травлю / Фото: Коллаж: Сегодня

Скандальная преподавательница Евгения Бильченко, которую уволили из Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова за любовь к "русскому миру", пожаловалась в Сети, что в РФ ее тоже не поддержали. Теперь россияне травят женщину.

Об этом Бильченко написала на своей странице в Facebook.

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Травят в Сети

По ее словам, россияне были не очень рады ее переезду, они начали травить ее в Сети, распространять "адские статьи, мемы, вирусы".

"Я не знала, до какой степени это страшно и невыносимо. Я не выдержу второй волны травли: я просто не хочу и не могу её выдерживать. (…) Украинские оппоненты просто захлебываются от радости, что меня здесь травят. "Россия уничтожает своих людей". Это настолько не так, что я не могу так предать мир, который люблю", – написала Бильченко.

Профессор добавила, что когда жила в Украине, ей писали оскорбления в Facebook, а после переезда это начали делать россияне в соцсети РФ "Вконтакте".

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"Простите, но я не хочу жить. Я не могу жить так. Я пыталась. Честно. Человек не может терпеть так долго такую сильную физическую и моральную муку. (…) Меня больше не будет в сети долго, возможно, никогда, я пытаюсь взять курс на самоуничтожение", – заявила Бильченко.

Не берут на работу

Бильченко отметила, что в РФ, несмотря ученую степень, ее не берут преподавать в университеты. Также она заявила, якобы в России ей не разрешают писать стихи, выступать и продавать книги. У скандальной украинки осталось всего два последних киевских заказа: "огромные чужие диссертации за 15 тысяч рублей".

"Меня не только преподавать не берут, мне запрещают дышать. Дышать – наказуемо. Наказуемо напоминать, что я была доктором наук. Что я вообще-то – профессор, ученый, у меня хоть что-то есть. Это уничтожается грязным черным смехом, как будто меня сжигают на костре, и вокруг все хохочут и юродствуют", – написала Бильченко.

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"Я постепенно умру"

Евгения Бильченко рассказала также о проблемах со здоровьем – сейчас у нее подозрение на рак шейки матки. А денег на лечения, по ее словам, нет.

"Я не знаю, зачем я доживаю. Когда врач делал мне спутник, он сказал, что, если я не буду лечить еще хронический сепсис, дальше будет хуже, я постепенно умру", – говорится в публикации.

Как начался скандал?

В конце января студентка университета Драгоманова заявила, что бросает учебу из-за преподавательницы-сепаратистки. Она рассказала, как Бильченко называла войну России против Украины "гражданской войной", а емократически избранную власть – неонацистским режимом.

Вскоре оказалось, что это не первые антиукраинские заявления преподавательницы – пару лет назад она заявила, что разочаровалась в Революции Достоинства, а на Донбассе нет российских наемников.

Бильченко рассказала сайту "Сегодня" в феврале, ее отстранили от преподавания, руководство вуза осудило слова профессора и решало вопрос об ее увольнении. Вскоре ее вовсе сократили со всей кафедрой и Бильченко уехала в РФ.

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