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"Я проспал": влогер Ивангай ошарашил ответом об оккупации Крыма (видео)

4 мая, 13:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Иван Рудский пожаловался на Дудя за вырезанную часть интервью, но, похоже, лучше бы он этого не делал

Украинский влогер Иван Рудский (Ивангай) "проспал" момент оккупации Крыма Россией, но в то же время заявляет, что его это сильно взволновало и он горд тем, как украинцы отстаивают свободу. Об этом он рассказал в вырезанной части интервью с Юрием Дудем.

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На вопрос, как он отреагировал на аннексию Крыма, влогер ответил: "Да я проспал, я где-то был за границей, наверно".

Потом он уточнил, что имел в виду, что проспал сам момент вторжения России на украинский полуостров с его последующей оккупацией.

На уточняющий вопрос, волновало ли его, что РФ отжала Крым у Украины, Ивангай ответил: "Да, конечно… Меня как подростка очень будоражило".

"Мы действительно за независимость, мы за свободу… Ты же видишь, что это общественная идея, никому не навязанная. Ты ее поддерживаешь, все ее обсуждают. Ты такой: окей, это правда, это не куплено и ты гордишься этим", – говорит Рудский.

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Потом Ивангай запутался в Майданах и оккупации Крыма и просто сказал, что он хотел хоть что-нибудь сделать.

"Арт рисовал максимум, в "Вконтакте" на аватарку поставил, где человек и герб Украины, раздавленный плакат Януковича", – сказал он.

Дальше влогер начал говорить и отвечать на вопросы совсем бессвязно, похоже, не совсем понимая сути вопроса. Смотрите видео:

Видео: t.me/yurydud

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Ивангай оскорбил Дудя за то, что тот вырезал часть интервью про Голодомор и НКВД.

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