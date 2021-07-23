"Я сразу на море": Малюська назвал условие для своей отставки

Министр объяснил, кто может повлиять на его отставку и рассказал, есть ли сейчас такие просьбы написать заявление

Денис Малюська / Фото: Facebook

В Украине уже ходят слухи, что осенью в Кабмине могут быть новые увольнения, а один из претендентов якобы министр юстиции. Сам же глава ведомства Денис Малюська опроверг эти разговоры и заявил, что сейчас не идет речи об отставке. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, на его отставку могут повлиять лишь три человека в стране.

"Слухов много. Я всегда с первого дня говорил, что я за кресло не держусь. По решению парламента я, безусловно, ухожу в отставку. Но есть еще три человека, слова которых достаточно, чтобы я написал заявление и собирал вещи – это президент, премьер и моя жена", – сказал Малюська.

Он отметил, что на сегодняшний день нет таких разговоров от выше указанных людей.

"Нет незаменимых людей, есть команда – мы создали очень хорошую команду. Но разговоров не было, просьб не было. Я пока еще чувствую в себе силы немного поработать. Но как только будет желание кого-либо из названых людей – я сразу на море, а потом буду работать в другом месте", – подчеркнул министр.

Отметим, накануне "слуга народа" Александр Качура в СМИ говорил, что у депутатов есть претензии к троим министрам, в том числе и к Малюське. Он уверен, что в сентябре будут кадровые перестановки в правительстве.

Кроме того, уже активно обсуждают возможную отставку министра обороны Андрея Тарана. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук уже заявила, что готова возглавить ведомство. Подогревает эту тему и недавнее увольнение троих заместителей Тарана.

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Также зашаталось кресло под главой НБУ – на Западе заговорили о скорой отставке Кирилла Шевченко.