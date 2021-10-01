"Украинский язык – это насилие": владелец чебуречной в Харькове "влип" в скандал

"Я живу в Украине, к сожалению", – сказал мужчина в ответ на замечания клиента

В Харкове владелец чебуречной устроил скандал. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове владелец чебуречной спровоцировал очередной языковой скандал. Он отказался отвечать клиентам на украинском языке, а еще сказал что сожалеет потому, что живет в Украине.

Об этом пишет харьковское издание NewsRoom.

Суть скандала

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В сети появилась информация о том, что владелец общепита на улице Валентиновской 15/17 отказался обслуживать клиента на украинском языке.

"Для меня и для 99,9% клиентов, которые приходят сюда, необходимость разговаривать на украинском языке – это насилие", – сказал он.

Еще "чебуречник" называл украиноязычных "рагулями". А в завершение спора покупатель спросил оппонента, в какой стране он живет, на что последний отреагировал: "Я живу в Украине, к сожалению".

"Я не участвую в конфликтах, я здесь чебуреки готовлю"

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Вскоре владелец общепита, который представился Александром, прокомментировал ситуацию корреспонденту Newsroom.

Он утверждает, что многие его слова во время этого конфликта "выдернули из контекста".

"Все высосали из пальца. Люди хотели создать конфликт, только я в этом не участвую, я здесь чебуреки готовлю. Просьбы обслужить на украинском языке со стороны клиента не было. Он сделал заказ и просто общался. Я на русском, он на украинском. Мы прекрасно друг друга понимали, разговор был корректным", – рассказал Александр.

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Мужчина отказался обслуживать покупателя на украинском. Скриншот с YouTube-канала STERNENKO

Дальше клиент спросил, почему владелец общепита не говорит на государственном языке.

"Я ответил, что моя лексика на украинском уступает русской, и что я хочу любить украинский язык, а не разговаривать на нем из-под палки", – пояснил Александр.

Также он не стал отрицать того, что "сожалеет жить в Украине",

"Это мое личное отношение… Мне не нравится поляризация общества на языковой почве. Я имел опыт проживания в стране, где люди говорят на разных языках и прекрасно относятся друг к другу. Потому что хотят", – добавил Александр.

Сфера обслуживания перешла на украинский язык

С 16 января в Украине действует "Закон о языке". Он гарантирует каждому обслуживания на государственном языке.

Первое обращение к клиенту должно быть на украинском. И уже потом собеседники могут перейти на любой другой удобный им язык. Нарушения этих правил предусматривает штрафы.

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