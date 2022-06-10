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Яценюк аргументировал, почему ЕС должен решительно предоставить Украине статус кандидата (видео)

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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10 июня, 23:46
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Это гораздо больше, чем просто об Украине, говорит бывший премьер
Другого исторического решения просто быть не может, уверен Арсений Яценюк
Другого исторического решения просто быть не может, уверен Арсений Яценюк / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украина должна получить статус кандидата в члены Европейского Союза, потому что это касается не только ее будущего, а также будущего ЕС и демократии в мире, считает Арсений Яценюк. Глава Киевского форума безопасности, экс-премьер-министр Украины во время онлайн-дискуссии КБФ назвал главные причины, почему нужно принять решение о кандидатстве Украины в ЕС.

"Украина должна получить статус кандидата в члены Европейского Союза. Потому что это решение гораздо больше, чем просто об Украине. Это решение о ЕС и вообще о будущем демократии в мире", – сказал Яценюк.

Глава КБФ отметил, что сейчас от ЕС требуется решительность.

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"Исторические решения приводят либо к победам, либо к поражениям. Были исторические решения, которые привели к поражениям: это ряд решений 1939 года, это решение отказать Украине в предоставлении Плана действий по членству в НАТО", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что если бы ПДЧ был подписан, с высокой вероятностью Россия не напала бы на Украину.

"Я могу с высокой вероятностью сказать, что нашим западным партнерам не нужно было бы сегодня тратить невероятные средства на поддержку Украины и поддержку собственных военных бюджетов. Я могу с высокой вероятностью сказать, что путинская диктатура тогда не одержала бы победу", – говорит Яценюк.

По мнению экс-премьера, Украина должна получить статус кандидата в члены Европейского Союза, потому что такого решения требует историческая ситуация.

"В других обстоятельствах такие диктаторы как Путин, а Путин не один в мире, – будут дальше проводить антидемократическую политику. И тогда ЕС сам будет стоять перед угрозой собственному существованию. А расширение Европейского Союза за счет Украины – это усиление, укрепление, и это усиление мировой демократии. Потому другого решения быть не может", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, какие страны против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Также мы сообщали, когда Евросовет намерен обсудить статус кандидата в ЕС для Украины.

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