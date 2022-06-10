Яценюк аргументировал, почему ЕС должен решительно предоставить Украине статус кандидата (видео)

Это гораздо больше, чем просто об Украине, говорит бывший премьер

Другого исторического решения просто быть не может, уверен Арсений Яценюк / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украина должна получить статус кандидата в члены Европейского Союза, потому что это касается не только ее будущего, а также будущего ЕС и демократии в мире, считает Арсений Яценюк. Глава Киевского форума безопасности, экс-премьер-министр Украины во время онлайн-дискуссии КБФ назвал главные причины, почему нужно принять решение о кандидатстве Украины в ЕС.

"Украина должна получить статус кандидата в члены Европейского Союза. Потому что это решение гораздо больше, чем просто об Украине. Это решение о ЕС и вообще о будущем демократии в мире", – сказал Яценюк.

Глава КБФ отметил, что сейчас от ЕС требуется решительность.

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"Исторические решения приводят либо к победам, либо к поражениям. Были исторические решения, которые привели к поражениям: это ряд решений 1939 года, это решение отказать Украине в предоставлении Плана действий по членству в НАТО", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что если бы ПДЧ был подписан, с высокой вероятностью Россия не напала бы на Украину.

"Я могу с высокой вероятностью сказать, что нашим западным партнерам не нужно было бы сегодня тратить невероятные средства на поддержку Украины и поддержку собственных военных бюджетов. Я могу с высокой вероятностью сказать, что путинская диктатура тогда не одержала бы победу", – говорит Яценюк.

По мнению экс-премьера, Украина должна получить статус кандидата в члены Европейского Союза, потому что такого решения требует историческая ситуация.

"В других обстоятельствах такие диктаторы как Путин, а Путин не один в мире, – будут дальше проводить антидемократическую политику. И тогда ЕС сам будет стоять перед угрозой собственному существованию. А расширение Европейского Союза за счет Украины – это усиление, укрепление, и это усиление мировой демократии. Потому другого решения быть не может", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, какие страны против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Также мы сообщали, когда Евросовет намерен обсудить статус кандидата в ЕС для Украины.