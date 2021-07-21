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Яценюк: Есть все основания для роспуска Рады

21 июля 2021 14:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Впервые в новейшей политической истории одна политическая сила получила большинство в Раде, а спустя два года поддержка слуг народа достигла дна

Яценюк наехал на "слуг народа". Коллаж "Сегодня"

Яценюк наехал на "слуг народа". Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк считает, что на сегодняшний день есть все основания для роспуска парламента, и жестко раскритиковал "слуг народа". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что впервые в новейшей политической истории одна политическая сила получила большинство.

"Людям рассказывали, что менять депутатов надо безотлагательно, ибо рейтинги парламента низкие. И действительно, новые депутаты, которые еще вчера были никому не известными людьми и никакого понятия не имели, что написано в Конституции, получили беспрецедентный уровень поддержки. Это был сентябрь 2019 года", – пишет Яценюк.

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Политик считает, что спустя два года нынешний парламент достиг дна поддержки от народа.

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"Необольшевики и популисты, невежды и проходимцы, коррупционеры и бездари, – народ не доверяет этому парламенту. Есть все основания для его роспуска. Как думаете, указ о роспуске будет, или "слуги" так прикипели к креслам в зале и депутатским бонусам, что их и после окончания полномочий в 2023 году не выгнать?" – добавил Яценюк.

Отметим, что Разговоры о роспуске парламента ходят регулярно, особенно если тормозятся важные законопроекты. Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский рассказывал, намерен ли разогнать Верховную Раду.

Также в последние месяцы среди украинских политиков начал активно распространяться слух, что Владимир Зеленский якобы скоро объявит о проведении досрочных выборов президента и что соответствующее заявление якобы сделает 24 августа 2021 года, в день 30-летия независимости страны. Мы узнали, зачем оппонентам главы государства понадобилось распространять недостоверную информацию.

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