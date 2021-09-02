Яценюк о визите Зеленского в США: "Оптика встречи – правильная"

Арсений Яценюк позитивно оценил визит президента Украины в Соединенные Штаты

Арсений Яценюк позитивно оценил визит Зеленского в США / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Вектор обсуждения вопросов на встрече президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом был выбран правильный, однако вопрос "Северного потока -2" остался нерешенным. Это отметил председатель Киевского форума по безопасности (КБФ), премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии Форума.

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"Оптика в этой встрече была правильная и в целом встреча оказалась безумно хорошей", – такую характеристику дал Яценюк.

Позитивную оценки от бывшего премьера получило также совместное заявление Соединенных Штатов и Украины.

"Это определенный план действий между нашими странами. Это очень четко выписанные результаты, которые должны быть достигнуты украинской стороной. И очень четко определены цели, достижение которых должно быть поддержано властями США. Очень важно, что оба президента согласовали четко определенный порядок дня и дорожную карту", – сказал Яценюк.

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Домашнее задание

После визита теперь необходимо выполнить свое домашнее задание.

"Ключевым вопросом является то, готова ли Украина сделать свою часть работы, и украинское правительство и президент воплотят ли это. Убежден, что это единственный вариант, ведь это воля украинского народа – иметь мощную демократическую процветающую Украину, которая рано или поздно станет членом НАТО, Украину, которая будет энергетически независимой, будет мощным партнером и союзником США и станет членом Европейского Союза в будущем", – резюмировал Яценюк.

Нерешенный вопрос

Председатель КБФ также отметил несколько вопросов, которые еще необходимо решить. В частности, "Северный поток-2".

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"Это не просто двусторонний вопрос между Украиной и США. Он предусматривает, как минимум, сотрудничество между Украиной, Германией, Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Ведь это антиамериканский, антиукраинский и антиевропейский проект".

Арсений Яценюк подчеркнул, что Европа уже пострадала от этого проекту, так как российский "Газпром" начал манипулировать энергетическим рынком ЕС и уже получил 6 млрд долларов только за последние 3 месяца.