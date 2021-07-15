Яценюк озвучил последствия для Европы и США в случае запуска "Северного потока – 2"

Европейский Союз уже сегодня страдает от Северного потока – 2 – за несколько недель цена на российский газ поднялась с 250 до 450 долларов

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Украина и Запад должны сделать все возможное, чтобы остановить запуск российского газопровода "Северный поток – 2". Это также и в интересах США.

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Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По его словам, в США, кто отвечает за украинское направление, уверены, что лучшим выходом было бы остановить российский проект и эту идею поддерживают и демократы, и республиканцы.

"Это антиукраинской проект, потому что Украина потеряет 2 миллиарда долларов ежегодно за транзит. Это почти размер программы МВФ с Украиной. Это антиевропейский проект. Ведь Россия получит инструменты влияния на энергетический рынок Европейского Союза. Это антиамериканский проект. Поскольку Соединенные Штаты потеряют дополнительную долю рынка газа, который транспортируется из США в ЕС", – отметил Арсений Яценюк и добавил, что Европе лучше быть партнерами с США, чем с Россией.

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Он отметил, что Европейский Союз уже сегодня страдает от "Северного потока – 2", а в случае запуска СП-2 Польша и Словакия также потеряют доходы от транзита.

"Что происходит на рынке газа? Всего за несколько недель цена на газ поднялась с 250 до 450 долларов. Потому что Россия имеет чрезмерное влияние на рынок. Это политическое влияние на европейский и украинский энергетический рынок. Они провели эту манипуляцию и получили 200 долларов за тысячу кубометров – это миллиарды долларов. Скажите мне хоть одну причину, почему немцы хотят завершить этот проект? Нет здесь причин, как по мне. Разве что, есть такое ощущение – что-то происходило за кулисами. И что-то плохое", – подчеркнул политик.

В то же время Яценюк признал, что шансы остановить этот проект не очень высокие, но нужно сделать все возможное.

Как сообщали новости "Сегодня", глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон объяснил, зачем Россия шантажирует Европу дефицитом газа. По его словам, Украина может поставлять в ЕС дополнительно 4,5 млрд кубометров газа в месяц. Кремль искусственно этому препятствует, и этому есть причина.