Яценюк: Завет Шевченко "кандалы порвите" – осуществился

Слово Кобзаря объединяло украинский народ на протяжении почти двух веков

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр в 2014-2016 годах Арсений Яценюк почтил память великого украинского поэта Тараса Шевченко в 207-ю годовщину с дня его рождения. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, если бы сейчас Шевченко ожил, то увидел бы в современной Украине много того, о чем мечтал в свое время: не запрещают писать на украинском языке, как когда-то запретили "писать и рисовать" ему; не наказывают Сибирью за любовь к своему народу.

"Грязь Москвы", о которой писал Кобзарь, еще мешает, но уже не диктует. Наша страна воюет за свободу и остается свободной. Перед современной Украине много вызовов, но завет "кандалы порвите" – осуществился", – написал Яценюк.

Политик отметил, что слово Кобзаря объединяло нацию на протяжении почти двух веков.

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"Тарас Григорьевич незримо был с нами на Майдане. С днем ​​рождения, Тарас! Спасибо, что своим пророчеством и поэтическим словом ведешь украинский народ путем свободы", – добавил Яценюк.

Как сообщали новости "Сегодня", утром президент Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику Шевченко.

Ранее мы писали о ТОП-5 высказываний Тараса Шевченко про Украину.

Тарас Григорьевич Шевченко – украинский поэт, писатель и художник, общественный деятель. Один из самых известных и уважаемых украинцев в мире. Родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии (ныне Звенигородский район Черкасской области, Украина). В 24-летнем возрасте его выкупили из крепостничества за серьезную сумму (эквивалент 45 кг серебра).

Шевченко известен в первую очередь как поэт. Первый сборник стихов, "Кобзарь", вышел в 1840 году. В 1847 году за острую политическую сатиру в произведениях, а также участие в "Кирилло-Мефодиевском братстве" (тайной организации) его приговорили к ссылке. Вернуться на родину Шевченко смог только в 1857 году, правда, до последних дней своей жизни поэт находился под тайным надзором полиции. Также он известен как художник, среди его работ есть более 800 произведений.

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Умер выдающийся украинец 10 марта 1861 года. Был похоронен сначала в Петербурге, однако в том же году его перезахоронили на Чернечей горе возле Канева.

Портрет Шевченко размещен на 100-гривневой купюре.

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