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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Ядерные установки на ЧАЭС под угрозой: Украина просит закрыть небо над страной

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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3 марта, 12:36
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Украина просит МАГАТЭ безотлагательно обратиться в НАТО
Украина назвала факт захвата ЧАЭС войсками РФ ядерным терроризмом
Украина назвала факт захвата ЧАЭС войсками РФ ядерным терроризмом / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина просит МАГАТЭ обратиться в НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ядерными объектами ЧАЭС и активизировать действия по недопущению актов ядерного терроризма. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"В целях возвращения ситуации, связанной с безопасностью ядерных установок и объектов на площадке ЧАЭС и в зоне отчуждения, в правовое поле, настаиваем на совершении неотложных решительных действий по обращению МАГАТЭ в НАТО с требованием ввести А2/АD zone (Anti Access/Area Denial, запрет доступа/закрытия территории) над территорией Украины воздушного пространства с учетом рисков и географии расположения атомных станций НАЭК "Энергоатом", – говорится в обращении.

Обращение подписали министр энергетики Герман Галущенко, руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков и глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Ситуация с ЧАЭС

  • 24 февраля войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС.
  • Вскоре произошел захват Чернобыльской станции, но оккупанты не владеют правилами личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории. Это может привести к "самоубийству". Находясь в зоне отчуждения и не обладая навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории, оккупанты испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний. Персонал станции находится в заложниках.
  • 25 февраля стало известно, что в Чернобыльской зоне зафиксировано увеличение радиации.
  • 26 февраля над Чернобыльской зоной прошла имитация воздушного боя. Оккупанты распространяют фейк, что там есть войска ВСУ.

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