Якісна освіта поряд з домом: Олена Джадалла розповіла про "Безпечну школу"

Розвиток країни починається в першу чергу з розвитку освіти. Сьогодні Україна поступово відновлюється, наближається до європейських стандартів життя. Але, на жаль, освітній сектор потребує більшої уваги та першочергових змін.

Олена Джадалла, членкиня делегації "Українські жінки в ООН", засновниця та лідер ГО "Жіночий Альянс Розвитку", №4 у списку "Слуги народу" до Київської обласної ради​​​​​​​

Я навчалася у Польщі та Швеції, потім проходила стажування у США та Бельгії по грантових програмах. Щоразу намагалася відвідати якомога більше навчальних закладів, поспілкуватися з викладачами і студентами, дізнатися секрети їх успіху.

І зрозуміла одну річ – наші рейтингові навчальні заклади не поступаються за рівнем фахівців закордонним, наукові праці наших викладачів відомі в світі, а наша молодь – дійсно талановита, з великим, проте іноді ще не відкритим потенціалом. Українські студенти, які приїздять до інших країн за обміном чи грантовими програмами, часто мають набагато вищий рівень підготовки та більше мотивовані, ніж місцева молодь.

Головна проблема сьогодення в Україні – недофінансування освіти. Матеріальна база навчальних закладів порівняно з європейськими чи американськими – дуже слабка. Класи та аудиторії часто потребують ремонту, не мають сучасного обладнання, виникають проблеми і з якісними підручниками в достатній кількості. Крім того, через низькі заробітні плати, особливо для молодих фахівців, які щойно закінчили університет, та через низький соціальний статус працівників освіти ми спостерігаємо катастрофічну нестачу кваліфікованого персоналу. Особливо це стосується тих спеціальностей, які традиційно були "чоловічими" – математика, фізика, історія та інші.

Мені не байдуже, як буде розвиватися наша освіта, адже в мене також є діти. Я хочу, щоб вони отримували якісну освіту поряд з домом.

Нам необхідно виправляти таку ситуацію і наслідувати міжнародні стандарти в цьому напрямі. Залучати спонсорів, системно боротися з неофіційними платежами, налагодити зв’язки між роботодавцями та навчальними закладами, робити більший акцент на практику, а не лише суху теорію. Потрібно покращувати мотивацію, в тому числі фінансову, та авторитет працівників освіти. Забезпечувати їх соціальним житлом. Забезпечити учнів, особливо в молодшій школі, безкоштовним харчуванням. В умовах завершення реформи децентралізації все це стає можливим.

Також варто звернути увагу на доступність освіти, зокрема, наявність достатньої кількості якісних навчальних закладів, в яких можна отримувати середню освіту безоплатно і без порушення норми про 30 учнів у класі. Зараз в класі мого сина навчається 40 дітей. Поряд є приватні школи та садочки, але не всі можуть собі дозволити оплатити їх послуги. Я і моя команда готові відкривати нові школи і садочки за вимогами проєкту "Новий освітній простір", які, в тому числі, будуть відповідати нормам інклюзивності, щоб діти з інвалідністю мали безперешкодний доступ до освіти.

І найголовніше – це безпека та комфорт учнів. В усіх школах повинні бути турнікети, відеонагляд та охорона. Необхідно вчасно виявляти та припиняти всі прояви булінгу. Все це передбачає проєкт "Безпечна школа", який я хочу реалізувати в кожній школі Ірпеня.

Олена Джадалла, членкиня делегації "Українські жінки в ООН", засновниця та лідер ГО "Жіночий Альянс Розвитку", №4 у списку "Слуги народу" до Київської обласної ради

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама