Янукович-младший пожаловался Венедиктовой на ее прокуроров

Ирина Венедиктова и Александр Янукович / коллаж "Сегодня"

Старший сын беглого президента Украины Александр Янукович направил генеральному прокурору Ирине Венедиктовой открытое письмо с жалобой на якобы семилетнее бездействие прокуроров в уголовном деле против него.

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Об этом сообщил его адвокат Юрий Кирасир в Facebook.

Янукович-младший утверждает, что дело связанное с ЧАО "Артемовск Вайнери", по которому его обвиняют в уклонении от уплаты налоговна сумму около 40 млн грн, сфабриковано Генеральной прокуратурой "с целью создания хоть какого-то повода для наложения санкций Советом ЕС".

"Я знаю, почему ваши подчиненные и Вы не делаете этого (не закрываете уголовное дело. – Ред.). Из-за стыда за безоговорочное доверие Совета Европы лжи украинской прокуратуры о моей виновности в каких-либо преступлениях. И из-за страха обнаружения фальсификации дела прокурорами при его публичном рассмотрении в суде", – процитировал адвокат письмо сына беглого президента.

Александр Янукович и его адвокат утверждают, что:

налоговые органы якобы так и не установили факт уклонения от уплаты налогов, акты проверок не составлялись и штрафы не накладывались;

Янукович-младший не знаком с руководством ЧАО "Артемовск Вайнери" и никогда якобы никогда не общался с ним;

прокуроры не допускают проведения судебной экспертизы, которая, по мнению Александра, привела бы к закрытию дела;

прокуроры якобы избегают допроса самого Александра Януковича несмотря на его "многочисленные просьбы" об этом и "не предприняли ни единой попытки связаться с ним".

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Янукович-младший также обвинил Офис генпрокурора в недопуске его к правосудию в Украине и утверждает, что своими решениями судьи Европейского суда признали "факт политического преследования".

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Он также заявил, что Венедиктова "единолично ответственна за незаконные действия или умышленную бездеятельность правоохранителей" в его уголовном деле.

По словам адвоката, "о систематических нарушениях прав человека сотрудниками прокуратуры" Александр Янукович также проинформировал президента Украины Владимира Зеленского, главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова и уполномоченного по правам человека в ВРУ Ларису Денисову, направив им копии своего письма генпрокурору.

Напомним, 9 июня суд общей юрисдикции Евросоюза удовлетворил иски бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра и отменил санкции, которые действовали против них с 7 марта 2019 по 6 марта 2020 года.

Мі также писали, что в январе 2020 года украинский суд арестовал 247 млн ​​гривен ликвидированного "Всеукраинского банка развития", который принадлежал сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру.