Янукович назвал главную "ошибку" Украины

Бывший президент еще и припомнил слова Зеленского, который предложил любителям "русского мира" уезжать с Донбасса в Россию

Янукович снова агитирует за Россию

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, обвиненный в государственной измене, считает главной ошибкой Украины отказ от добрососедства с Россией, которая напала на нашу страну.

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Об этом он сказал в своем обращении к украинцам, текст которого опубликовал его пресс-секретарь Юрий Кирасир в Facebook.

"По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней. На первый взгляд безобидное: "Хто не скаче – той москаль", призванное помочь согреться митингующим на Майдане, на самом деле оказалось сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней", – сказал он.

Также он намекнул на слова президента Владимира Зеленского, который предложил любителям "русского мира" уезжать с Донбасса в Россию.

"Это привело к тому, что гражданам Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать "насильственную" украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там, якобы, лишь временные гости", – подчеркнул Янукович.

Виктор Янукович – от президента до беглеца

Виктор Янукович в 2002-м и 2006 годах был премьер-министром Украины, а в 2009-м стал президентом. Главой государства он мог даже стать в 2004-м, но тогда его соперник Ющенко через суд добился победы на выборах.

Осенью 2013 года Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, что спровоцировало Евромайдан, который перерос в Революцию Достоинства, после чего был вынужден бежать в Россию. 12 января 2015 года был объявления в розыск Интерполом, но 21 июля того же года розыск приостановлен.

В 2019 году Янукович был приговорен к тюрьме за госизмену. Его признали виновным в том, что он действовал непосредственно с целью добиться оккупации Крыма Россией.

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Как сообщали новости "Сегодня", 24 января 2019 года суд признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам лишения свободы. Защита экс-президента подала апелляцию на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене. Позже коллегия судей Апелляционного суда Киева указала на описки в приговоре. В октябре 2020-го суд оставил приговор Януковичу в силе.

Тем временем против Януковича начинают новое расследование. Бывшему президенту вменяют участие в преступном сговоре с экс-главами СБУ и МВД, которые устроили майдановцам террор.