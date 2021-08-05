Дьявол опытнее. Самые яркие цитаты Марчука об Украине и ее врагах

Один из самых опытных украинских государственных деятелей рассказал о Путине, Зеленском, войне на Донбассе и как Запад кинул Украину

Евгений Марчук резко высказывался о Путине и России. Коллаж "Сегодня"

"Кит" украинской политики, бывший глава СНБО, СБУ, Минобороны и экс-премьер-министр Евгений Марчук умер в возрасте 81 года в результате остановки сердца. Мы вспоминаем его самые яркие высказывания об Украине, войне с Россией и чего он ждал в нашей стране в ближайшие 10 лет.

О Путине

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"Путин принимает парадоксальные решения. Кто бы мог спрогнозировать, что он может пойти на аннексию Крыма. А после этого никто не спрогнозировал, что начнется война на Донбассе. А это его бряцание ядерным оружием – разве это должен делать президент, когда в стране такие проблемы?".

О Зеленском и Путине

"Дьявол с той стороны гораздо опытнее президента Зеленского, и вся машина Путина гораздо сильнее и гораздо опытнее нынешней нашей команды. У меня нет аплодисментов. Но, с другой стороны, наши понемногу набирают так обороты. У меня была небольшая надежда на Парижский саммит ("Нормандский четверки". – Ред.). Я думаю, что Путин не ожидал, что Зеленский так смело себя поведет".

О "ранении" Януковича яйцом

"Янукович был очень серьезно перенапряжен. У него тогда сработал психологический шок. Причем с личной смелостью это не связано — тут немножко другое. Янукович подумал… Рукой за борт плаща взялся, мокрое почувствовал, и тогда замкнуло: значит, я ранен (а может, и убит) — все".

О ядерном оружии Украины

"Представим себе, что у нас сегодня есть ядерное оружие. Мы что, его сегодня применили бы? Даже тактическое, не стратегическое. Против кого, против Гиркина на своей территории? Или против России? А что получили бы в ответ со стороны России? А со стороны мирового сообщества? … Неформальная коалиция по поддержке Украины в военном противостоянии с Россией завершит свое существование и превратится в международную коалицию по "воспитанию" Украины".

НАТО не будет воевать за Украину

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"Стремиться к НАТО, безусловно, надо. Но надо и понимать, что при нашем нынешнем статусе никто за нас воевать не будет… Мы уже получили хороший урок с Будапештским меморандумом и теперь пожинаем плоды его гарантий… Россия будет из кожи вон лезть, чтобы предотвратить нашу евроатлантическую интеграцию".

Об оккупации Крыма

"Можно ли было эффективно противодействовать российской авантюре против Украины и не допустить потери Крыма, предупредить донецкую трагедию? И я отвечу – можно. Но нужно было смелое политическое решение".

О договоренностях с Россией по Донбассу

"Мне трудно представить, что украинская сторона могла так отчаянно верить в то, что Россия, проводя долгосрочную политико-военную операцию против Украины, будет придерживаться каких-то Минских договоренностей. Это при том, что Россия до "Минска" откровенно проигнорировала не только Будапештский меморандум, но и ряд фундаментальных международных договоров".

За спиной должна быть консолидированная нация

"Россия в нашем случае очень умело размывает важнейшую силу любого государства – консолидацию нации. Это сложный феномен для восприятия на обыденном уровне. Когда перед началом переговоров ты смотришь на главу делегации, партнера по переговорам, ты, кроме предмета переговоров, должен точно знать – у него за спиной консолидированная нация, народ".

Об украинской власти

"Майдан и война проявили очень много молодых современных, смелых и хорошо образованных людей, способных быстро учиться. Им надо расчищать дорогу, они пока незаслуженно очень далеко от верхних этажей власти… Нашествие дилетантов на государственные должности представляет угрозу национальной безопасности"

Какой он хотел видеть Украину

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"Хотелось бы, чтобы через 10 лет в Украине был настоящий мир, чтобы началась трудовая эмиграция, но не из Украины, а в Украину. Чтобы успешно завершился первый этап программы демографической безопасности, и мы точно знали не только сколько нас в Украине, но и полную структуру населения. Чтобы у нас появилось 3-5 нобелевских лауреатов. И чтобы у нас с Россией наступил хотя бы холодный, но стабильный мир".

Мы собрали подборку реакций украинских политиков и соцсетей на смерть Марчука.

Читайте также его интервью сайту "Сегодня" о переговорах по Донбассу, когда он еще был представителем Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы.

Смотрите также видео его интервью на телеканале "Украина 24" с Тиграном Мартиросяном: