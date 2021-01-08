Январский локдаун, день 1. Что всех удивило – репортаж

Первый день жесткого локдауна в Украине, 8 января, не только ограничил работу тысяч заведений торговли, но и стал поводом для возмущений со стороны миллионов людей.

Реклама

Об этом сообщает "Сегодня".

По решению властей с 8 по 24 января включительно в стране запрещена работа непродовольственных магазинов, рынков и ярмарок, ТРЦ, спортзалов, под табу также попало очное обучение в школах. Кроме того, ограничительные меры коснулись и общественного транспорта.

Мы проверили, каким на самом деле оказался первый день жестких ограничительных мер. Как оказалось, в ночь на пятницу во многих супермаркетах "опечатали" полки с промтоварами, среди которых оказались и важные для миллионов украинцев товары: лампочки, носки и белье, канцтовары, посуда, включая кастрюли, пакеты для мусора.

Реклама Фото: Лилия Богачева, "Думская"

А с утра у этих же полок мы увидели покупателей, которым оставалось лишь разводить руками.

"А как же теперь три недели жить без мусорных пакетов?", – недоумевала у одного из стеллажей киевлянка.

/ Фото: Сегодня

И тут ж добавила: "Придется нарвать два десятка тех, которые предназначены в магазине для фруктов".

Реклама

На вопрос корреспондента "Сегодня" о том, отпустит ли кассир запрещенный товар, например, лампочку, продавец с юмором ответила вопросом: "А чего ж вы не закупились 7 января? Теперь только 25 января".

Рядом стоящий покупатель с носками в руках осторожно спросил у кассира: "Пробьете?", на что та ему ответила так: "Нет, конечно". В итоге покупатель с юмором парировал: "Носки теперь как наркотик. Легально не купишь". После этого оставил носки на кассе и буркнул: "При СССР пережили дефицит, еще раз придется".

/ Фото: Сегодня

Куда хуже оказалась ситуация с общественным транспортом. Многие маршрутки даже в спальных районах даже не притормаживали на остановках. Как выяснилось, водители с утра осторожничали брать пассажиров, если сидячие места были заняты. Из-за этого на некоторых остановках образовались очереди. Строже обычного водители реагировали на пассажиров без масок.

"Так, одень маску. Меня сегодня из-за такой как ты полиция чуть не оштрафовала на 17 тысяч", – закричал водитель маршрутки №429 на темнокожую пассажирку.

Реклама

В итоге девушка попросилась выйти и шофер ее с облегчением выпустил.

Впрочем, продавцы на вещевых рынках оказались предприимчивее других своих коллег. В торговых павильонах возле столичной Окружной с самого утра горел свет, и, как выяснилось, торговля медленно, но шла. Торговцы работали по отлаженной в карантин выходного дня схеме. Павильоны были закрыты, но торговцы дежурили на улице. При виде прохожих, обращающих внимание на витрины, продавцы подходили и негромко спрашивали: "Что-то ищите? Можем подобрать, что нужно – куртки, шапки, джинсы".

Под видом покупателя мы зашли в один из таких павильонов, где нам предложили на выбор мужские и женские куртки, свитера, джинсы. Продавец сетовал на локдаун, но сказал, что попробует работать и в последующие дни.

/ Фото: Сегодня

Похожую ситуацию мы заметили и на книжном рынке столицы. Несмотря на то, что сам рынок официально закрыт, возле некоторых из павильонов дежурили продавцы. На наш вопрос, что есть в продаже, один из них ответил: "Фильмы на дисках, компьютерные программы и школьные географические атласы. Книги не продаем. Хоть, конечно, и не понимаем логики. Кофе навынос разрешено, а книги – под запретом".

Рядом с книжным рынком присматривались к обстановке торговцы старьем.

"В субботу и воскресенье здесь идет торговля. Теперь – все непонятно. Завтра, говорят, приедет полиция, чтобы не допустить торговцев вещами. Может, будут прорываться, не знаю", – ответил нам один из тех, кто пришел 8 января навести порядок в своем торговом контейнере.

Ситуацию нам прояснили в Оболонском управлении полиции. "Полиция будет патрулировать весь район и реагировать на возможные нарушения", – сообщила нам пресс-офицер Оболонского УП.

Как оказалось, в самом центре города локдаун "отметили" массовыми гуляниями. На Софиевской площади, у главной елки и скандальной шляпы с утра собрались сотни людей, коммерсанты в костюмах Дедов Морозов предлагали сфотографироваться с ними за деньги. О локдауне напоминало лишь то, что закрыты были ларьки, где несколько дней тому назад продавали глинтвейн.

Далеко не безлюдно было и в праздничном городке возле Офиса президента. Желающим посетить его измеряли температуру, полиция проверяла сумки и требовала быть в масках. Здесь работало сразу несколько праздничных локаций: ледовый каток, домик с Дедом Морозом, карусель и фотозона у елки.

Видео: Сегодня

"Мы и не думали заходить сюда, но когда увидели, как здесь красиво, то не смогли удержаться", – призналась нам одна из гуляющих здесь семейных пар.

Работу всех этих локаций много комментировали и в соцсетях. "Хорошее настроение – это тоже лечение", – написала одна из комментаторов. На что другая из пользователей соцсетей парировала: Ну народ дает. А завтра будут больницы переполнены…"

Видео: Сегодня

Ранее в первый день локдауна Госпродпотребслужба Киева провела проверки работы столичных ресторанов. В Госпродпотребслужбе Киева также рассказали, как могут работать новогодние локации в разных городах страны, в том числе и в Киеве на период действия локдауна.

Напомним, во время локдауна с 8 по 24 января в Киеве может измениться работа общественного транспорта.

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама