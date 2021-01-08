Январский локдаун в Украине. Как работает общественный транспорт и какие есть ограничения

В Днепре водителям каждое утро будут мерить температуру

В Украине с полуночи 8 января начался зимний локдаун, который продлится до 24 января. Курсирование транспорта во время сурового карантина останавливать не будут.

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Так, пассажирскому транспорту городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения разрешили работать с ограничениями "оранжевой" зоны — можно перевозить пассажиров в пределах количества сидячих мест.

Метро будет работать без ограничений по количеству мест для сидения. Ношение маски в общественных местах, включая транспорт, остается обязательным.

Помимо общих требований, в некоторых регионах местные власти внесли свои поправки в работу общественного транспорта. "Сегодня" собрали всю необходимую информацию.

Харьков

Начальник Управления патрульной полиции Харьковской области Алена Стрижак на встрече секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова с руководителями троллейбусных и трамвайных депо, а также автобусных предприятий сообщила, что за отсутствие у пассажира маски к ответственности будут привлекать его, а не водителя транспортного средства.

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"Водитель отвечает только за количество пассажиров, которых он впустил в салон, и если он сам без защитной маски. Пассажиры же привлекаются к административной ответственности, если они принципиально отказываются надевать маску", – пояснила Стрижак.

Игорь Терехов предложил войти в положение людей, которые по каким-то причинам не имеют при себе маски, но хотят воспользоваться общественным транспортом.

"Город выделит маски, и перевозчики выделят, чтобы у водителей был определенный запас. Если заходит в салон пенсионер без маски, который, возможно, забыл ее дома, то пусть водитель выдаст ему маску, пусть человек едет спокойно. Полицейские тоже могут выдавать маски таким пассажирам вместо привлечения к админответственности. Но если пассажир идет на конфликт и принципиально не хочет надевать маску, то тогда уже его нужно штрафовать", — сказал Терехов.

Днепр

Как рассказали в городском департаменте транспорта, с 7 по 10 января общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня. В понедельник, 11 января, автобусы и электротранспорт вернутся к обычному графику работы.

В тренде Куда можно пойти во время локдауна в Украине: список

Планируется, что постоянно будут отслеживать пассажиропоток, чтобы понять, в каком объеме нужно работать перевозчикам. Если количество пассажиров резко уменьшится, то предприятия смогут выпускать на маршруты меньшее количество единиц транспорта или менять их класс. Например, вместо больших автобусов будут ездить маленькие.

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"Водители каждое утро будут проходить температурный скрининг. Весь транспорт по-прежнему будут ежедневно дезинфицировать", – отметил заместитель начальника управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры ДГС Игорь Швецов.

Львов

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, с соблюдением всех карантинных ограничений. Количество единиц транспорта на маршрутах уменьшать не будут.

"Общественный транспорт, как автомобильный, так и железнодорожный, будет курсировать в общем порядке, с соблюдением предъявляемых требований. Речь идет о масочном режиме, места для пассажиров должны быть только сидячие. То есть стоящих пассажиров не должно быть. Это общие нормы, которые сейчас существуют, они же будут действовать и на период январского локдауна. То есть представляем себе ситуацию марта прошлого года – это у нас январский локдаун, за исключения транспорта", - прокомментировал заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень, сообщает Львовский портал.

Чиновник заверил, что во время строгого карантина количество общественного транспорта во Львовской области уменьшать не будут.

Кроме того, Грень уточнил, что не планируется отдельных рейдов в общественном транспорте для контроля соблюдения карантинных требований. Впрочем, полиция будет работать в усиленном режиме.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве изменят движение общественного транспорта из-за локдауна.

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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