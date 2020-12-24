Зеленский, Янык и Луна: как украинцы называли детей в 2020 году

Зеленский и Золушка – такими именами украинцы называли своих детей в 2020 году. По запросу сайта "Сегодня" Министерство юстиции предоставило данные с января по ноябрь. Как сообщила нам заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук, в статистике среди обычных женских имен лидируют такие как Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория и еще более десятка самых распространенных. Среди обыкновенных мужских имен украинцы чаще всего выбирали такие как Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Данил, Дмитрий.

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Самые популярные имена 2020 в Украине:

Впрочем, вкусы на необычные детские имена в этом году оказались настолько разными, что детей называли и как сказочных героев, и как знаменитых людей. По данным Минюста, среди новорожденных девочек есть теперь малышки по имени Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева. Не "пасли задних" и родители мальчиков. Среди малышей есть такие, кто носит имя Зеленский (так назвали ребенка в Закарпатской области), Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.

Самые редкие имена:

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Несмотря на то что особых ограничений в присвоении имени в Украине нет, в Минюсте сообщили, что есть ряд правил, которых следует придерживаться.

"Имя ребенку определяется по согласию родителей. Имя ребенку, рожденному незамужней женщиной, в случае отсутствия добровольного признания отцовства определяется матерью ребенка", – сообщила нам Ольга Онищук.

По данным Минюста, ребенку может быть дано не больше двух имен.

"Спор между родителями об имени ребенка может решаться органом опеки и попечительства или судом (ст. 146 Семейного кодекса Украины)", – сообщили нам в ведомстве.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська в интервью "Сегодня" сообщал, что в Украине нет ограничений на присвоение имени.

"Официальная позиция такова: ограничений на присвоение имени не существует. Какое имя нравится родителям, так они могут и называть ребенка. На местах органы регистрации могут отговаривать от того, что они считают неразумным и неправильным. Но не органам регистрации решать, каким будет имя. Мое личное мнение: если родители хотят назвать ребенка Z148, то имеют на это право, и это нормально".

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