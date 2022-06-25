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Яресько рассказала, где взять деньги на восстановление Украины

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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25 июня, 10:11
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Послевоенное восстановление Украины должно базироваться на новейших технологиях и соответствовать стандартам ЕС, подчеркнула экс-министр финансов
Наталья Яресько назвала несколько ключевых источников финансирования восстановления Украины
Наталья Яресько назвала несколько ключевых источников финансирования восстановления Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Для послевоенного восстановления у Украины должен быть четкий план, под который будут собираться средства.

Об этом рассказала министр финансов Украины в 2014-16 годах Наталья Яресько во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Первое – это то, каково видение Украины своего восстановления, что Украина видит для себя как план. И этот план должен вдохновлять. Поскольку второй вопрос – как собрать средства, чтобы обеспечить это восстановление, какие должны быть источники", – сказала она.

Яресько отметила, что восстановление должно базироваться на новейших технологиях, в частности, в сфере жилья, а также соответствовать стандартам ЕС.

Относительно путей финансирования экс-министр финансов назвала несколько ключевых источников.

"Прежде всего, это конфискация российских активов. Я знаю, что в каждой юрисдикции, где были заморожены активы России, следует принять конкретные законы, разработать процедуру. И это также будет сопровождаться и судебными делами, конечно", – сказала она.

Наталья Яресько отметила, что процесс в законодательном плане уже нужно начать.

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Также, по ее словам, Украина может привлечь для восстановления средства международных финансовых учреждений, МВФ, Европейского банка реконструкции и развития, Большой двадцатки.

Экс-министр финансов также подчеркнула, что кроме восстановления необходимо будет обеспечить макроэкономическую финансовую поддержку Украины.

"Конечно, это может нуждаться и в определенной реструктуризации долга", – сказала Яресько.

Ранее мы рассказывали, действительно ли иностранцы платят за украинцев – какие источников поступлений имеет госбюджет в условиях военного положения.

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