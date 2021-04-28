Ярош насобирал два ведра весенних грибов (фото)

На дворе еще апрель, а бывший народный депутат уже нашел ранние грибы-сморчки

Бывший народный депутат и экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош умудрился насобирать два ведра грибов, а ведь на улице только апрель. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Соединил полезное с приятным: полевое обучение со сбором весенних грибов-сморчков. Всем украинцам хорошего настроения", – написал он.

Так выглядит гриб-сморчок.

Фото: скріншот

Как мы писали ранее, Ярош совершил 10-километровый марш-бросок с автоматом. На тот момент 49-летний националист напомнил, что физическую форму нужно поддерживать всегда и показал фото.

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А пока Ярош собирает грибы в тылу, на передовой на Донбассе снова жарко. Противник не прекращает обстрелы, применят тяжелое вооружение. А 27 апреля на вражеском взрывном устройстве подорвался военный грузовик ВСУ: один боец погиб, трое получили ранения.