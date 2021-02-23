Ярославский обратился к Терехову, Тымчук, Товмасяну и фанатам: объединимся, чтобы возродить "Металлист"

В 2025 году исполнится 100 лет со дня основания футбольного клуба "Металлист"

Известный украинский бизнесмен Александр Ярославский хочет вместе с земляками и местной властью возродить гордость Харькова и Харьковщины — футбольный клуб "Металлист", который в 2025 году отметит свой столетний юбилей. Об этом говорится в открытом письме бизнесмена, которое обнародовано на сайте его группы DCH. Обращение адресовано представителям городской и областной власти: Игорю Терехову, и.о. городского головы Харькова, Айне Тымчук, секретарю Харьковского городского совета, и Артуру Товмасяну, председателю Харьковской областной государственной администрации, а также фанатскому движению и всем неравнодушным гражданам, сообщают "Украинские Новости"

"Наш родной город Харьков и наша родная Харьковщина имеют богатейшее культурное наследие, достойное того, чтобы его бережно хранили. В числе достижений харьковской громады, золотыми буквами вписанных в историю региона, победы и титулы футбольного клуба "Металлист". Семь бронзовых наград и "серебро" национального первенства, еврокубковые матчи и четвертьфинал Лиги Европы УЕФА, красавец-стадион к Евро-2012, и детская футбольная академия, а главное, всенародная любовь и гордость харьковчан — все это "Металлист", — напоминает Ярославский в своем обращении о страницах новейшей истории клуба, связанной с его звездным часом.

Бизнесмен напомнил, что в 2025 году футбольный клуб "Металлист" отметит свой 100-летний юбилей от момента основания.

"Наш долг как патриотов Харькова и Харьковщины встретить этот юбилей достойно, — отметил Ярославский. — Но пока от того славного "Металлиста" осталось одно название, а созданная к Евро-2012 инфраструктура приходит в негодность. Поэтому я предлагаю всем неравнодушным землякам, болельщикам с горячими сердцами, местной власти, заинтересованной в развитии региона, объединиться и возродить истинный героический "Металлист"! Со своей стороны обещаю приложить все усилия для того, чтобы вернуть клубу былую славу".

"Желто-синий" – самый сильный!" — подписал свое обращение к землякам фирменной речевкой фанов "Металлиста" Александр Ярославский, президент клуба на протяжении 2005-2012 гг.

За время, когда он был президентом ФК "Металлист", харьковский клуб вошел в тройку лидеров национального первенства. Благодаря средствам, инвестированным им в команду и клубную инфраструктуру, "Металлист" семь раз становился бронзовым призером чемпионата Украины по футболу, а сразу после продажи клуба на инерционном разгоне выиграл серебро национального первенства. Неоднократно представлял страну в еврокубковых матчах, а в сезоне 2011/2012 стал четвертьфиналистом Лиги Европы УЕФА.

Благодаря инвестициям DCH была профинансирована реконструкция домашней арены клуба — стадиона "Металлист", а также были созданы новая учебно-тренировочная база и детская футбольная академия "Металлист".

В 2012 году Александр Ярославский вынужденно продал клуб. Со временем "Металлист" пришел в упадок и прекратил свое существование в качестве профессионального футбольного клуба.

Ярославский известен в мире как крупнейший частный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012. Его инвестиции в развитие спортивной, городской, клубной и транспортной инфраструктуры города превысили 300 млн долларов. В рамках подготовки первой столицы к Евро-2012 Харьков получил современный международный аэропорт и стадион, тренировочную базу и пятизвездочный отель, где во время проведения финальных матчей европейского футбольного первенства базировалась штаб-квартира УЕФА. Общий объем инвестиций Ярославского в экономику Харьковского региона превышает 1 млрд дол.

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