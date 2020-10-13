Ярославский представил производственную площадку "Экополиса ХТЗ", где буду собирать трамваи

Группа DCH Александра Ярославского, завершила подготовительные работы и приступила к организации производства современных украинских трамваев на базе «Экополиса ХТЗ» в Харькове.

Сегодня, 13 октября, производственную площадку показали журналистам. Как сообщалось ранее, это совместный проект местной власти Харькова и DCH, а "Экополис ХТЗ" входит в число приоритетных проектов стратегии развития города.

Реклама

"Я – сторонник конкретных действий, все это видели на примере Евро-2012. Когда был построен отель, обвились аэропорт и стадион. Евро закончилось, а люди и сегодня, спустя годы, пользуются всем. Не боги горшки обжигают. Город в лице Геннадия Кернеса и Игоря Терехова обратился ко мне с такой просьбой об идее создания трамваев. Я поддержал. И скоро о нашем новом харьковском трамвае узнают все", – сказал на открытии производственной площадки Александр Ярославский, владелец и президент DCH.

Игорь Терехов, первый заместитель городского головы Харькова, так охарактеризовал проект: "Проект по выпуску новых трамваев не осуществился бы без энергии Александра Ярославского и упорства Геннадия Кернеса. А это развитие харьковской промышленности и забота об окружающей среде, ведь трамвай – самый экологический вид транспорта. А еще это мегаразвитие коммунального транспорта и забота о наших горожанах, которые им пользуются".

Реклама

Работа по организации трамвайного производства была начата с создания необходимой технической документации. "Мы находимся на территории будущего цеха, в котором собственно и будет открыто производство современных трамваев. Здесь предстоят ремонтные работы в большом объеме, это не проблема. Производство будет комплексным – "проектирование-создание-выпуск". Наш трамвай должен быть лучше европейских моделей по цене и качеству. Через 1,5-2 года планируем начать серийное производство", – рассказал Андрей Коваль, генеральный директор ХТЗ, на территории которого будет организовано производство.

Как сообщают в DCH, Александр Ярославский планирует инвестировать в производство современных низкопольных трамваев около EUR 5,5 млн. Инжиниринговое и консультационное сопровождение проекта будут осуществлять зарубежные партнеры из Чехии.

В тренде В Украине ужесточили карантин: какие будут ограничения

"Трамвайное производство станет первым резидентом индустриальной части бизнес-парка "Экополис ХТЗ" помимо самого Харьковского тракторного завода. Кроме того, у нас много глобальных технологических компаний, с которыми мы готовимся сотрудничать. К примеру, сегодня подписали меморандум с Hewкlett Packard Enterprise. Мы полностью открыты в работе для своих партнеров.", – сообщил Виталий Баранников, директор управляющей компании "Экополиса ХТЗ".

Реклама

По оценкам экспертов, подвижной состав трамвайного транспорта в 14 украинских городах, использующих этот вид транспорта, серьезно изношен. Более 90% вагонов старше 20 лет, более 50% из них требуют срочной замены. В Украине нет своего производства трамвайной техники, потребность страны покрывается за счет вагонов категории second hand.

"Экополис ХТЗ" — долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского, предполагающий глубокий редевелопмент территории легендарного Харьковского тракторного завода (ХТЗ). Он позволит создать принципиально новую инновационную деловую экосистему мирового уровня для развития высокотехнологичного производства, бизнеса и исследований. Плановый объем инвестиций к 2033 году составит более $1 млрд. На базе "Экополиса ХТЗ" реализуется национальный проект Украинская Кремниевая Долина, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама