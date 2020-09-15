YASNO запустил мобильное приложение для жителей Донетчины

Теперь платить за свет, проверять счет, передавать показания электросчетчика стало еще проще

YASNO запустил удобное и понятное мобильное приложение. Все вопросы, связанные с электроснабжением, в нем можно решить за пару минут. Мобильным приложением уже пользуются 100 тысяч клиентов YASNO в Киеве и Днепропетровской области.

Чтобы установить приложение на мобильный телефон, пользователям смартфонов, зарегистрированным в Личном кабинете поставщика, достаточно:

отсканировать QR-код или найти приложение в GooglePlay или AppStore под названием YASNO;

нажать кнопку "Установить";

открыть приложение и выбрать регион "Донецкая область";

ввести логин и пароль, используемые для входа в Личный кабинет.

В мобильном приложении удобно и просто:

передавать показания счетчика;

рассчитываться за свет платежной картой;

контролировать собственное энергопотребление;

отслеживать историю оплат через приложение.

Для упрощения оплат в приложении можно завести и сохранить несколько платежных карточек. А для обеспечения безопасности использования приложения вход в него можно настроить по отпечатку пальца владельца.

"Мы активно внедряем и развиваем онлайн-сервисы. Одной из важных целей YASNO был запуск единого мобильного приложения для наших клиентов в Донецкой, Днепропетровской областях и Киеве. Теперь такое приложение есть. Мы сделали его современным и доступным: с простым понятным интерфейсом, ярким дизайном", – отметил директор YASNO в Донецкой области Александр Северин.

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