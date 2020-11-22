Явка во втором туре выборов мэров в 11 городах составила почти 30%

В первом туре выборов явка была выше

В Украине во втором туре выборов мэров, который прошел в 11 городах 22 ноября, явка избирателей по состоянию на 20:00 была ниже, чем во время голосования 25 октября, и составила 29,23%.

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Об этом сообщили в гражданской сети "ОПОРА".

"Для сравнения: во время голосования 25 октября по всей Украине явка составила 35,9%. Во время повторного голосования 15 ноября явка избирателей в 7 городах на это же время составила 23,9%", – говорится в сообщении.

Погрешность – 1,3%.

Сегодня второй тур выборов городских голов прошел в 11 городах: Бердянск (Запорожская область), Днепр, Дрогобыч (Львовская область), Львов, Николаев, Никополь (Днепропетровская область), Полтава, Ровно, Славянск (Донецкая область), Ужгород, Черкассы.

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Напомним, явка во втором туре выборов 22 ноября в первой половине дня, по данным ЦИК, составляла почти 13%.

По состоянию на 16:00 явка на местных выборах в 11 городах была уже 22,5%.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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