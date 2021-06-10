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"Яйца Гордона в шоколаде". Журналист пообещал украинцам новые сладости

10 июня 2021 0:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Дмитрий Гордон решил не останавливаться на выпуске "птичьего молока" и раздумывает над производством аналога "киндер-сюрприза" под своим именем

Украинский журналист Дмитрий Гордон, ранее выпустивший конфеты птичье молоко "Гордон в шоколаде", утверждает, что собирается продавать под своим именем еще множество сладостей, в частности рассматривает идею запуска в производство "яиц Гордона в шоколаде".

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Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Курага в шоколаде, чорнослив в шоколаде, халву буду делать, зефир, чай, мороженое "Гордон на палочке" в шоколаде", - сообщил о своих планах Гордон.

Он отметил, что сейчас обдумывает "хорошую идею", которую ему кто-то подкинул.

"Производить такие, знаете, как "Киндер-сюрпризы", под названием "Яйца Гордона в шоколаде", – сказал журналист.

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Он уточнил, что в коробке будет две штуки и одной штуке на партию будет якобы лежать 100 долларов.

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"Вот вам "яйца Гордона в шоколаде" – ешьте, приятного аппетита. Этот тот случай, когда ты вкладываешь себя и имя работает на тебя", – подытожил Гордон.

Напомним, в марте Дмитрий Гордон объявил о планах выпустить конфеты под собственным именем – "Гордон в шоколаде" и менее чем через месяц его "птичье молоко" появилось в магазинах.

Мы также писали, что Дмитрий Гордон пообещал украинцам тяжелый день 15 марта.

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