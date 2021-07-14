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Языковой закон КСУ признал конституционным

14 июля 2021 15:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Конституционный суд признал оспариваемый закон соответствующим Конституции

КСУ признал закон об украинском языке как государственного конституционным. Коллаж: "Сегодня"

КСУ признал закон об украинском языке как государственного конституционным. Коллаж: "Сегодня"

Конституционный суд Украины признал конституционным закон об обеспечения функционирования украинского языка как государственного.

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Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Таким образом КС признал конституционным закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Соответствующее решение суд принял 14 июля на пленарном заседании Палаты Суда по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщила постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгрия, Конституционный суд признал оспариваемый закон соответствующим Конституции.

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"При этом в конституционном представлении авторы представления ссылались на его неконституционность как в части отдельных положений по содержанию, так и существенные нарушения Верховной Радой норм Регламента при его принятии", – отметила Совгрия.

Как мы писали ранее, в Сети разместили видео с отрывком с заседания Одесского городского совета, где местные депутаты практически безуспешно пытаются говорить на государственном языке.

Мы также писали, что в конце прошлого года СБУ открыла уголовное производство по факту государственной измены из-за исполнения гимна Венгрии депутатами в Закарпатской области.

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