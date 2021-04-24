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Youtube вслед за СНБО заблокировал ZIk, 112 и NewsOne

24 апреля, 10:41

Виктория Барановская Виктория Барановская

Каналы существуют на видеохостинге, но их просмотр запрещен в Украине

По состоянию на субботу, 24 апреля, Youtube заблокировал в Украине три телеканала, которые в феврале попали под санкции СНБО.

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Youtube-каналы ZIk, 112 и NewsOne больше недоступны для просмотра. Их просмотр запрещен в Украине.

Если ввести в поисковике название канала, то его еще можно найти, но на экране отобразится надпись – "Этот канал недоступен в вашей стране".

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Пока что неизвестно, работают ли телеканалы в другой стране и сможет ли кто-то их посмотреть.

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Напомним, что вечером 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

По словам главы государства, это было тяжелое решение, однако каналы, попавшие под санкции, финансировались Россией и занимались пропагандой.

Ранее мы сообщали, что Министерство культуры направило официальный запрос о блокированииYouTube-каналов, попавших под санкции.

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YouTube 112 NewsOne ZIK
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