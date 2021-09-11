"Юлина тысяча". Экономический кризис. Доллар по 8. ВНО. 2008 год в истории Украины

2008-й – неоднозначный, сложный и показательный для независимой Украины год! Что он дал и чего лишил каждого из нас

13 лет назад пытались сломать "блат" в институтах и раздавали деньги от Тимошенко. Коллаж: "Сегодня"

По тысяче гривен вкладчикам Сбербанка в начале года и финансовый кризис для Украины и всего мира в конце. 2008-й – неоднозначный, сложный и показательный для независимой Украины год! Что он дал и чего лишил каждого из нас.

Несколько страниц, а для кого-то – как всю жизнь. В 2008-м – страной прошлись слухи: вкладчикам ОщадБанка СССР будут выдавать компенсацию за старые депозиты – по тысяче гривен. Решение приняло правительство Тимошенко, поэтому выплаты окрестили "Юлиной тысячей". Украинцы бросились искать по ящикам свои сберегательные книжки.

"Сейчас, господа, я вам покажу: вот моя любимая. Как мы когда-то дорожили. Откладывали на светлый день", – говорит Василий Цинко.

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С ней Василий почти не расстается, листает по пара раз в месяц и хранит более 30 лет. По его книге прежде лежало то 4, то 10 000 рублей. Мечтал о машине и цветной телевизор "Электрон".

"Вот не было телевизора. Это было 74-й кажется год. Электрон новый тогда вышел. Это были дорогие средства", – рассказал Василий Цинко.

Компенсацию в 2008 году попросили более 12 миллионов украинцев, но так называемую "Юлину тысячу" успела получить только половина из них.

Вот только уже за полгода до Украины докатился мировой экономический кризис. Привычный курс доллара по 5 – за год взлетел до восьми. За ним потянулись и цены в гривнах. А те, кто взял кредит в долларах – оказались в валютной ловушке.

Миллион долларов наличными и еще два в гривне

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Но средства обесценились и исчезли не у всех. Игорь Зварич – судья из Львова – наколядовал себе миллионы.

Во время обысков в кабинетах и квартире служителя фемиды и его заместителей – правоохранители нашли миллион долларов наличными и еще два – в гривнах. В конце концов Зварича отправили за решетку на 10 лет. Впрочем, он вышел на свободу раньше – в 2016-м.

Европейский опыт

Ликвидировать коррупцию взялись и в отечественных вузах. Именно в 2008-м наша страна приняла Европейский опыт – ввела обязательное тестирование – ВНО. Чтобы талантливые абитуриенты смогли поступить в вуз не за "кабана" по блату, а благодаря знаниям.

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Благодаря анонимному тестированию сотни тысяч детей из малоимущих семей смогли поступить на бюджет в лучшие университеты Украины. Анна Меленчук одна из немногих, кто сдал все экзамены на 200 баллов.