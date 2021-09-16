Юлия Мендель станет колумнистом программы "Реальная политика с Евгением Киселевым"

Юлия Мендель готовит видеоколонку, где будет комментировать актуальные темы и делиться собственной точкой зрения

Дебют Юлии Мендель в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" можно увидеть уже в это воскресенье в 22.00 в эфире "Украина 24".

В новом информационном сезоне команда проекта "Реальная политика с Евгением Киселевым" усиливается. Отныне каждое воскресенье Юлия Мендель будет комментировать события, происходящие в Украине и мире.

"Многие люди воспринимают Юлию Мендель как экс-пресс-секретаря президента. А на самом деле она профессиональная журналистка с большим опытом, работала во многих иностранных СМИ, таких как New York Times или Politico. И это, включая работу в Офисе Президента, делает ее мнение интересным и полезным для аудитории", – комментирует Евгений Киселев.

Юлия Мендель специально для программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" готовит видеоколонку, где будет комментировать актуальные темы, выражать свою позицию и делиться собственной точкой зрения.

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Дебют Юлии Мендель в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" можно увидеть уже в это воскресенье в 22.00 в эфире главного информационного канала страны – "Украина 24".

Что известно о Мендель

9 июля Владимир Зеленский уволил Юлию Мендель с должности пресс-секретаря президента Украины.

Еще в мае Юлия Мендель написала заявление об увольнении с должности пресс-секретаря президента. Однако обещали, что далеко она не уйдет – ей дадут новую должность на Банковой. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказывал о новой должности Мендель.

Зеленский уже нашел замену Мендель – новым пресс-секретарем президента стал ведущий "Украина 24" Сергей Никифоров. Новоиспеченный спикер Банковой отметил, что теперь он изменил понятную ему работу, удобный график и спокойную жизнь на большое приключение со многими неизвестными.

Напомним, что ранее к команде "Большая деолигархизация", которая выходит на телеканалах "Украина" и "Украина 24" присоединилась экс-пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. Но, к сожалению, программа уже закрыта из-за несоответствия законопроекта 5599 конституционным нормам.

Также напомним, что Юлия Мендель написала и издала книгу "Каждый из нас президент". Бывшая пресс-секретарь периодически выкладывает фрагменты своей работы. Сначала она рассказывала о Гитлере, генетическом коде счастья и херсонском суржике, а позже о том, почему Порошенко больше не станет президентом.