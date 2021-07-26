Юрченко могут лишить водительских прав из-за ДТП под наркотиками во Львове

Ранее народный депутат обвинил медиков в том, что они якобы сфальсифицировали результаты экспертизы

Юрченко может остаться без водительских прав. Фото: коллаж "Сегодня"

Полиция просит суд взыскать штраф с народного депутата Верховной Рады Александра Юрченко, который устроил ДТП во Львове на незадекларированном авто, и лишить на 1 год водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии во Львове.

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Об этом сообщают Українські Новини.

Против нардепа правоохранители составили административный протокол. Ему инкриминируют статью об управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Согласно этой статье, ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение водительских прав на 1 год.

Протокол по Юрченко будет рассматривать Галицкий районный суд Львова. Заседание запланировано на 3 августа 14:00.

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Что известно о ДТП с участием нардепа

Инцидент произошел 8 июля на площади Мицкевича. По данным СМИ, нардеп, не убедившись в безопасности маневра, въехал своим Ford Mustang задним ходом в авто Volkswagen Jetta, которое ехало по главной дороге.

После столкновения народный депутат напал на пострадавшего водителя, нанес ему телесные повреждения и отобрал смартфон. Отмечается, что в результате аварии повреждены и другие автомобили.

Оказалось, что нардеп Юрченко был под наркотиками во время ДТП – это подтвердила экспертиза. Он отрицал выводы врачей и отказался подписывать протокол.

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Тем временем сам Юрченко оправдался за ДТП. Он утверждает, что наркотики не принимал, и даже сдал несколько тестов в киевских клиниках.

Юрченко возвращается в Киев со Львова на своем "Мустанге":

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