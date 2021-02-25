Юрий Ковриженко: "Уже сейчас я понимаю, что будущее за такими онлайн-ресторанами как SMILEFOOD"

"Если мы онлайн – значит мы везде", – говорит бренд-шеф SMILEFOOD

Посол украинской кухни от Министерства иностранных дел Юрий Ковриженко стал бренд-шефом онлайн-ресторана SMILEFOOD. Такое свое решение мэтр кулинарии назвал не иначе как вызов и новый виток в карьере.

"Последние годы карантинов перевернули наш привычный мир. Обычно мы ходили в классические рестораны и кафе. Это было частью времяпровождения, отдыха, релакса, – отмечает Юрий. - А что теперь? Большинство людей пересмотрели свои предпочтения во время карантина из-за ограничений посещения и т.д."

Как вы считаете, какие перспективы у формата онлайн-ресторан в будущем?

Это формат будущего. Посудите сами, если мы онлайн – значит мы везде. В каждой квартире, доме, офисе и т.д. Кроме того, онлайн-ресторан может себе позволить разнообразие кухни без потери определенной концепции.

Что вы имеете ввиду?

Все очень просто. Допустим вы приходите в итальянский ресторан. Вокруг все детали дают понять, что вы пришли в тематическое место с четкой стилистикой и направлением кухни. И вдруг: в меню суши. Как минимум странно, не правда ли?

А в случае с онлайн-рестораном SMILEFOOD нет никаких ограничений. Есть и пицца, и ролл бар, есть и горячий цех с блюдами с происхождением от Италии до Азии. И это уместно, так как нет помещения, нет ограничений по принадлежности только к определенной кухне.

Какие инновации в первую очередь вы внедрили на посту бренд-шефа онлайн-ресторана SMILEFOOD? Уже есть изменения, которые заметит клиент?

Конечно, изменения начались с первого же дня. Уже в феврале текущего года любители пиццы получили совершенно другое тесто. Технологию приготовления изменили кардинально. Теперь пиццу в SMILEFOOD готовят на бездрожжевом тесте, которое получается путем ферментации на закваске. Оно легко усваивается организмом человека, не вызывает чувства тяжести. Из этого же теста готовим лепешки под хумус – новое блюдо в меню онлайн-ресторана SMILEFOOD. В общем перечислять новации можно долго, здесь лучше попробовать лично.

Вы часто путешествовали по миру в поисках оригинальных рецептов, наверняка, в меню появятся новинки от шефа онлайн-ресторана SMILEFOOD?

Безусловно, здесь есть куда развернуться. Мы уже запустили первую линейку блюд от шефа в меню SMILEFOOD, где я использовал уникальные рецепты с Ближнего Востока, из Италии, Франции и Грузии. Теперь клиенты могут попробовать салат "Цезарь" с правильным соусом "Цезарь", японский мясной суп "Рамен", который очень популярен в странах Азии. Для ценителей грузинской кухни мы создали грузинский салат с пряными травами и свежими овощами. А вот кому по душе искусная французская кухня, тот может отведать холодную закуску "Тартар с семгой" для истинных гурманов.

Напомним, что Юрий Ковриженко – обладатель премии Global Chef Awards 2017, он является послом украинской кухни от Министерства иностранных дел, открывал рестораны национальной кухни в различных странах мира, в частности, в Грузии и Южной Корее.

Но у онлайн-ресторана есть по сравнению с классическим рестораном один недостаток: отсутствие общения с гостями, клиентами. Это поправимо?

Знаете, данное утверждение – все-таки заблуждение. Мой выбор SMILEFOOD был обусловлен, в том числе, и тем, что данная сеть онлайн-ресторанов имеет отлично налаженный фидбек со своими клиентами. Любые предложения, замечания, просьбы не остаются незамеченными. Благодаря устойчивой обратной связи реакция на отзыв клиента происходит мгновенный. Ибо бренд-шеф ресторана отвечает за меню и качество блюд.

Кстати, о качестве. Насколько сложно добиваться стабильного качества блюд в ресторанах формата онлайн?

Я не вижу особых отличий от классических ресторанов. Ведь что влияет на выбор гостя, клиента? Качество блюд и качество сервиса, в онлайн-ресторане в это понятие входит система доставки. А у SMILEFOOD – она собственная, то есть, не зависящая от непредвиденных и непрогнозируемых обстоятельств, которые могут возникнуть при сотрудничестве с той или иной службой доставки.

Справка. Первый в Украине онлайн-ресторан SMILEFOOD представлен в 4 городах: Киеве, Одессе, Николаеве, Херсоне. В меню онлайн-ресторана суши, роллы, пицца, салаты, бургеры, супы, паста и многое другое. Компания готовит еду только из-под ножа. Авто курьерской службы доставки SMILEFOOD имеет уникальный дизайн: на кузове машин установлена конструкция из металлопластика в виде креветки. С 2021 года бренд-шефом SMILEFOOD стал Юрий Ковриженко — известный на весь мир шеф-повар, посол украинской кухни от Министерства иностранных дел. Юрий постоянно представляет Украину на различных мировых мероприятиях и конгрессах.

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