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Ющенко: Полномасштабной войны не будет

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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21 февраля, 16:56
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Третий президент успокоил украинцев
Виктор Ященко оценил вероятность войны с Россией
Виктор Ященко оценил вероятность войны с Россией / Фото: Reuters, Facebook, Коллаж: Сегодня

Россия не начнет полномасштабное вторжение в Украину – об этом заявил третий президент Украины Виктор Ющенко в программе Светская жизнь.

"В ближайшие ни два месяца, ни 20 лет на нас никто не нападет. Очень важно укреплять нашу армию, но не менее важно укреплять наш дух. Тогда нам ни Путин, никто не страшен. Я с первого дня говорю: нет логики. Чтобы началась военная фаза по другой границе, чем "ЛНР", "ДНР", линия разграничения, – в этом нет логики. Путин и так стреляет себе в ноги", – сказал он.

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Что еще говорил Ющенко

Ранее три первых президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко – призвали страны – подписанты Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештскому меморандуму) предоставить Киеву эти самые гарантии на фоне сообщений о готовящемся нападении России.

Также Ющенко обращался к украинцам по поводу российской угрозы.

"Я призываю всех соотечественников к миру и прошу все украинское общество объединиться вокруг национальных ценностей и украинской государственности", – писал он на своей странице в Facebook.

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Угроза вторжения в Украину

  • В последние дни Украину обвинили в десятках фактов нарушения Минских договоренностей. Например, будто в так называемой "ЛНР" украинские диверсанты оставили более 200 кг тротила на маршруте эвакуации местных жителей в РФ.
  • По данным штаба ООС, вечером 20 февраля боевики ударили из тяжелого вооружения по Луганску. Очередную провокацию российские наемники совершили около 21:00, после чего обвинили в обстреле украинских военных.
  • При этом "украинского диверсанта", который обвиняется в подрыве машины полицейского в Донецке 18 февраля, поймали... за день до совершения теракта.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН 17 февраля заявил, что вторжение в Украину произойдет после устроенных "под чужим флагом" провокаций.
  • Одновременно пророссийские боевики усилили обстрелы украинских позиций. 20 февраля они подорвали авто украинских наблюдателей на Донбассе.
  • В Минобороны Украины допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни. Это связано с праздником, который отмечают в России, – Днем защитника Отечества, 23 февраля.

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