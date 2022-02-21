Ющенко: Полномасштабной войны не будет

Третий президент успокоил украинцев

Виктор Ященко оценил вероятность войны с Россией / Фото: Reuters, Facebook, Коллаж: Сегодня

Россия не начнет полномасштабное вторжение в Украину – об этом заявил третий президент Украины Виктор Ющенко в программе Светская жизнь.

"В ближайшие ни два месяца, ни 20 лет на нас никто не нападет. Очень важно укреплять нашу армию, но не менее важно укреплять наш дух. Тогда нам ни Путин, никто не страшен. Я с первого дня говорю: нет логики. Чтобы началась военная фаза по другой границе, чем "ЛНР", "ДНР", линия разграничения, – в этом нет логики. Путин и так стреляет себе в ноги", – сказал он.

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Что еще говорил Ющенко

Ранее три первых президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко – призвали страны – подписанты Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештскому меморандуму) предоставить Киеву эти самые гарантии на фоне сообщений о готовящемся нападении России.

Также Ющенко обращался к украинцам по поводу российской угрозы.

"Я призываю всех соотечественников к миру и прошу все украинское общество объединиться вокруг национальных ценностей и украинской государственности", – писал он на своей странице в Facebook.

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Угроза вторжения в Украину