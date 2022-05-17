Ютуб-канал "Украина 24" набирает обороты: аудитория подписчиков – 2 миллиона

Рекордными темпами развиваются Telegram и Facebook "Украина 24"

Спасибо за доверие! Побеждаем вместе!

16 мая количество подписчиков на странице YouTube "Украина 24" достигло 2-х миллионов! С начала года телеканал "Украина 24" динамично развивается в диджитал-направлении, о чем свидетельствуют ежедневные показатели и прирост аудитории в социальных сетях.

Миллион за миллионом

Напомним, что 24 марта нас в качестве источника информации избрал 1 миллион подписчиков. За это время YouTube-канал "Украина 24" существенно увеличил количество диджитал-проектов. В частности:

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Наш ответ с Еленой Цинтилой,

Карта боевых действий с Василием Пехньо,

​​стримы инсайдов от Анны Степанец,

еженедельный разбор ситуации на фронте Владимира Полуева с Олегом Ждановым,

интервью с Наташей Влащенко,

разговоры Василия Голованова с Дмитрием Гордоном по вторникам,

Выводы для всех от Евгения Киселева с Анной Степанец,

Бизнес-фронт с Игорем Пупковым.

Для сравнения: если в январе количество просмотров на YouTube было 31,1 млн от 4,7 млн ​​уникальных зрителей, то уже в апреле показатель достиг 502,3 млн просмотров от 29 млн уникальных зрителей.

Соцсети

Относительно других социальных сетей показатель аудитории в Telegram вырос с 12,7 тыс. подписчиков (по состоянию на 1 января) до 498 тыс. по состоянию на 16 мая.

В Facebook количество подписчиков тоже достигло почти полумиллиона – 475 тыс. человек.

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"Команда Диджитала "Новостная Группа Украина" сейчас наиболее эффективна на всем рынке. Это подтверждается цифрами как скоростью роста подписчиков, так и количеством просмотров видео. В частности, в апреле только канал "Украина 24" сгенерировал более полумиллиарда просмотров. Мы отдаем себе отчет, что потреблению новостийно-аналитического контента способствуют досадные обстоятельства. Но в то же время без качественного контента и четкой технологии его распространения результата не было бы. Важнейшая в нынешних условиях та перестройка, которую мы проходим совместно со всей телевизионной командой. Мы достигли синергии, и каждый новый проект – это успех. Обязательно должен отметить, что просмотры мы генерируем целевым контентом — то есть контентом, который производится в рамках единого телемарафона и проекта Freedom (исключительно благодаря временным слотам), а также авторскими проектами ведущих. Это кардинально отличает нас от конкурентов, которые чаще всего собирают высокие показатели не на продукте собственного производства, а на новостных сообщениях типа сводок Генштаба или видео из соцсетей", – комментирует руководитель Департамента диджитал-направления "Новостная Группа Украина" Ростислав Буняк.

Напомним, что в сентябре 2021 года количество подписчиков на YouTube-канал "Украина 24" насчитывало чуть больше 140 тыс. Это большая разница по сравнению с сегодняшними показателями.

На своих диджитал-платформах "Украина 24" ежедневно транслирует самые актуальные новости и обеспечивает зрителей информационной поддержкой.

Спасибо за доверие! Побеждаем вместе!