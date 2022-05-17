Украина
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Эмполи – Украина: онлайн 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Ютуб-канал "Украина 24" набирает обороты: аудитория подписчиков – 2 миллиона

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 мая, 21:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рекордными темпами развиваются Telegram и Facebook "Украина 24"
Спасибо за доверие! Побеждаем вместе!
Спасибо за доверие! Побеждаем вместе!

16 мая количество подписчиков на странице YouTube "Украина 24" достигло 2-х миллионов! С начала года телеканал "Украина 24" динамично развивается в диджитал-направлении, о чем свидетельствуют ежедневные показатели и прирост аудитории в социальных сетях.

Миллион за миллионом

Напомним, что 24 марта нас в качестве источника информации избрал 1 миллион подписчиков. За это время YouTube-канал "Украина 24" существенно увеличил количество диджитал-проектов. В частности:

Реклама
  • Наш ответ с Еленой Цинтилой,
  • Карта боевых действий с Василием Пехньо,
  • ​​стримы инсайдов от Анны Степанец,
  • еженедельный разбор ситуации на фронте Владимира Полуева с Олегом Ждановым,
  • интервью с Наташей Влащенко,
  • разговоры Василия Голованова с Дмитрием Гордоном по вторникам,
  • Выводы для всех от Евгения Киселева с Анной Степанец,
  • Бизнес-фронт с Игорем Пупковым.

Для сравнения: если в январе количество просмотров на YouTube было 31,1 млн от 4,7 млн ​​уникальных зрителей, то уже в апреле показатель достиг 502,3 млн просмотров от 29 млн уникальных зрителей.

Соцсети

Относительно других социальных сетей показатель аудитории в Telegram вырос с 12,7 тыс. подписчиков (по состоянию на 1 января) до 498 тыс. по состоянию на 16 мая.

В Facebook количество подписчиков тоже достигло почти полумиллиона – 475 тыс. человек.

Реклама

"Команда Диджитала "Новостная Группа Украина" сейчас наиболее эффективна на всем рынке. Это подтверждается цифрами как скоростью роста подписчиков, так и количеством просмотров видео. В частности, в апреле только канал "Украина 24" сгенерировал более полумиллиарда просмотров. Мы отдаем себе отчет, что потреблению новостийно-аналитического контента способствуют досадные обстоятельства. Но в то же время без качественного контента и четкой технологии его распространения результата не было бы. Важнейшая в нынешних условиях та перестройка, которую мы проходим совместно со всей телевизионной командой. Мы достигли синергии, и каждый новый проект – это успех. Обязательно должен отметить, что просмотры мы генерируем целевым контентом — то есть контентом, который производится в рамках единого телемарафона и проекта Freedom (исключительно благодаря временным слотам), а также авторскими проектами ведущих. Это кардинально отличает нас от конкурентов, которые чаще всего собирают высокие показатели не на продукте собственного производства, а на новостных сообщениях типа сводок Генштаба или видео из соцсетей", – комментирует руководитель Департамента диджитал-направления "Новостная Группа Украина" Ростислав Буняк.

Напомним, что в сентябре 2021 года количество подписчиков на YouTube-канал "Украина 24" насчитывало чуть больше 140 тыс. Это большая разница по сравнению с сегодняшними показателями.

На своих диджитал-платформах "Украина 24" ежедневно транслирует самые актуальные новости и обеспечивает зрителей информационной поддержкой.

Спасибо за доверие! Побеждаем вместе!

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 17 мая
1
Личный состав 27900
Личный состав
2
Самолеты 201
Самолеты
3
Вертолеты 167
Вертолеты
4
Танки 1235
Танки
5
ББМ 3009
ББМ
6
Артиллерия 578
Артиллерия
7
Средства ПВО 90
Средства ПВО
8
РСЗО 198
РСЗО
9
БПЛА 436
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2109
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
На фото - 15-летняя девочка-сирота, которая села за руль обстрелянного автомобиля, чтобы помочь незнакомым раненым людям - трем мужчинам и женщине, пытавшимся эвакуироваться. Ехала 30 километров с простреленными ногами – от Попасной до Бахмута – по заминированной дороге, но довезла раненых в больницу. Номинирована на звание ГСЧС – «Герой-спасатель».
История и видео спасения
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30035.64

Bitcoin Cash (BCH)

202.61

Binance Coin (BNB)

301.65

Ethereum (ETH)

2056.77

Litecoin (LTC)

72.52

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
39,56
-
44,75
-
40,00
39,50
42,29
-
41,84
-
44,38
-
41,84
-
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
35,99
42,50
42,00
44,00
34,36
-
39,79
43,25
32,00
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,48 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.48

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять