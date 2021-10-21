За Азарова возьмется Интерпол, а в Украине еще 7 областей могут попасть в красную зону — главные новости за ночь

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В Крыму ввели абсурдные карантинные ограничения для пожилых людей
Российские оккупанты решили усилить в Крыму карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Новые ограничения касаются пожилых людей, а также посещения заведений питания.
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