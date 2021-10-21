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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

За Азарова возьмется Интерпол, а в Украине еще 7 областей могут попасть в красную зону — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
21 октября, 06:00
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Азарову избрали меру пресечения, а в Украине может стать больше областей в "красной зоне"
Мера пресечения Азарову и увеличение областей в красной зоне/Коллаж: Сегодня
Мера пресечения Азарову и увеличение областей в красной зоне/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Крыму ввели абсурдные карантинные ограничения для пожилых людей

Российские оккупанты решили усилить в Крыму карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Новые ограничения касаются пожилых людей, а также посещения заведений питания.

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Оккупанты в Крыму установили новые ограничения для людей из-за COVID-19/Коллаж: Сегодня
Оккупанты в Крыму установили новые ограничения для людей из-за COVID-19/Коллаж: Сегодня

Уже есть решение: за Николая Азарова возьмется Интерпол

Печерский районный суд Киева избрал бывшему премьер-министру Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по факту совершения им государственной измены.

Прокуратура взялась за беглого Азарова / Коллаж "Сегодня"
Прокуратура взялась за беглого Азарова / Коллаж "Сегодня"

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В красную зону рискуют попасть еще 7 областей

Из-за ситуации с коронавирусом в Украине в красную зону могут попасть Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.

Коронавирус в Украине набирает обороты/Коллаж: Сегодня
Коронавирус в Украине набирает обороты/Коллаж: Сегодня

Впервые за год: Кличко выпросил встречу у Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко, который также совмещает должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), смог переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоялась 19 октября в 17:00 на Банковой.

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Кличко рассказал журналистам, что с ним поговорил президент Украины / Коллаж "Сегодня"
Кличко рассказал журналистам, что с ним поговорил президент Украины / Коллаж "Сегодня"

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