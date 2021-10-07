За день объявили 16 подозрений: новые подробности по "делу Труханова"

10 человек были непосредственно участниками преступной организации, среди них мэр Одессы Геннадий Труханов

НАБУ объявило подозрение Геннадию Труханову и еще 15 людям. / Фото: Коллаж: Сегодня

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию в Одессе. 6 октября подозрение объявили 16 людям, среди которых мэр города Геннадий Труханов. Их обвиняют в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и хищении средств.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Реклама

Кто под подозрением?

Следствие установило, что 10 человек были участниками преступной организации, остальные шесть – соучастники совершения других преступлений.

Речь идет о:

руководителе преступной организации;

Одесском мэре;

главе постоянной Комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета (ОГС)

главе земельной комиссии ОМР;

руководителе Юридического департамента ОМР;

руководителе департамента коммунальной собственности ОМР;

заместителе руководителя департамента коммунальной собственности ОМР;

трех человеках, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участников преступной организации.

Все эти должности подозреваемые занимали на момент совершения преступления.

Реклама

Кроме них, о подозрении сообщили еще шести людям, которых участники преступной организации привлекали к своим действиям:

заместителю Труханова,

бывшему руководителю одного из коммунальных предприятий,

экс-прокурору Одесской области,

владельцам компании-застройщицы и ее топ-менджерам.

Некоторые из подозреваемых, в том числе руководитель преступной организации, скрываются за пределами Украины.

Реклама

Суть преступления

По данным НАБУ, участники преступной организации в сговоре с другими людьми разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной громады Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку.

Через эти действия в течение 2016-2019 годов ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн гривен.

Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн гривен.

Подозрение Труханову

Национальное антикоррупционное бюро Украины вручило подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову 6 октября.

"Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП... Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить" , – рассказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она добавила, что все эти люди причастны к преступлениям, направленным на завладение земельными участками в Одессе.

Ранее мы писали: