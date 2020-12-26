Гроза преступников: в Госпогранслужбе рассказали, сколько за год собаки нашли наркотиков и оружия

За прошедший год служебные собаки помогли пограничникам задержать более 400 правонарушителей и обнаружить более 100 кг наркотических средств.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на странице в Facebook.

Пограничные собаки выполняют немало обязанностей. Они помогают выявлять оружие, боеприпасы, контрабандный табак.

Четвероногие помощники также существенно уменьшают желание агрессивных нарушителей сопротивляться правоохранителям, что является залогом безопасности во время конвоирования и охраны задержанных лиц.

На протяжении 11-ти месяцев 2020 года пограничники с помощью служебных собак задержали более 400 правонарушителей и обнаружили:

164 единицы оружия;

6,6 тыс. боеприпасов;

40 тыс. таблеток наркотического действия;

более 100 кг наркотических средств;

почти 1,3 млн пачек сигарет.

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Благодаря четвероногим помощникам разоблачили тайники с контрабандным товаром на сумму более 5,6 млн гривен.

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Сегодня в пограничном ведомстве служат более 1000 собак 16-ти пород. Часть из них привлекли к работам в районе проведения ООС.

Собак тренируют искать оружие, взрывоопасные вещества и наркотических средства.

В среднем 45% задержаний на границе происходит с четвероногими помощниками. Несмотря на передовые технологии, лучше собак выявить наркотики или взрывчатку не может никто.

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Четвероногих помощников готовят в Кинологическом учебном центре Госпогранслужбы, что в Великих Мостах Львовской области.

Ранее пограничники задержали бабушку с наркотиками: служебная собака унюхала две бутылки наркотиков.

Видео: ГПСУ

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