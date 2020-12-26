Гроза преступников: в Госпогранслужбе рассказали, сколько за год собаки нашли наркотиков и оружия

За прошедший год служебные собаки помогли пограничникам задержать более 400 правонарушителей и обнаружить более 100 кг наркотических средств.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на странице в Facebook.
Пограничные собаки выполняют немало обязанностей. Они помогают выявлять оружие, боеприпасы, контрабандный табак.
Четвероногие помощники также существенно уменьшают желание агрессивных нарушителей сопротивляться правоохранителям, что является залогом безопасности во время конвоирования и охраны задержанных лиц.
На протяжении 11-ти месяцев 2020 года пограничники с помощью служебных собак задержали более 400 правонарушителей и обнаружили:
- 164 единицы оружия;
- 6,6 тыс. боеприпасов;
- 40 тыс. таблеток наркотического действия;
- более 100 кг наркотических средств;
- почти 1,3 млн пачек сигарет.
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Благодаря четвероногим помощникам разоблачили тайники с контрабандным товаром на сумму более 5,6 млн гривен.
Сегодня в пограничном ведомстве служат более 1000 собак 16-ти пород. Часть из них привлекли к работам в районе проведения ООС.
Собак тренируют искать оружие, взрывоопасные вещества и наркотических средства.
В среднем 45% задержаний на границе происходит с четвероногими помощниками. Несмотря на передовые технологии, лучше собак выявить наркотики или взрывчатку не может никто.
Четвероногих помощников готовят в Кинологическом учебном центре Госпогранслужбы, что в Великих Мостах Львовской области.
Ранее пограничники задержали бабушку с наркотиками: служебная собака унюхала две бутылки наркотиков.
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