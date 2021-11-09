За границей участились убийства украинцев. Рассказываем о самых громких

Особенно часто подобные инциденты становятся в стране-соседке — Польше

С начала года за рубежом пострадало и погибло немало украинских граждан/Коллаж: Сегодня

За рубежом участились случаи, когда нападают на граждан Украины. Кого-то могут просто избить, а кого-то вообще — убить. Мы решили вспомнить случаи, когда к украинцам за рубежом относились жестоко.

Жестокое убийство в Турции

В Турциинашли мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую. Она жила в собственном доме в Мугли под Бодрумом. Женщина не выходила на связь с матерью, проживающей в Украине, с 30 декабря 2020 година. 2 января 2021 года мать попросила соседей проверить, все ли в порядке с ее дочерью. Они вызвали слесаря и полицию.

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Новицкую нашли на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове и со скованными за спиной руками в наручниках. Первым о трагедии сообщил сосед Новицкой, известный турецкий актер и телеведущий Альп Кирсан. Он написал об этом в соцсетях. У следствия есть несколько версий трагедии, по одной из них, Новицкую мог убить ее бойфренд.

Во Франции избили 15-летнего украинца

В Париже группа неизвестных жестоко избила 15-летнего парня из Украины. Подросток находился в коме в критическом состоянии. Юрий подвергся нападению недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle. У него был пробит череп в нескольких местах, множественные переломы рук, пальцев, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Впоследствии после избиения в рамках расследования под стражу взяли 10 несовершеннолетних и одного взрослого. Их подозревали в "покушении на убийство", "создании преступной группировки с целью совершения преступления" и "краже с применением насилия".

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Смерть украинца Дмитрия Никифоренко в Польше

Дмитрий Никифоренко скончался 30 июля, однако подробности трагедии стали известны только недавно. Как узнали журналисты, первыми о шокирующих фактах заговорили в Сети коллеги полицейских, причастных к трагедии.

Никифоренко возвращался автобусом домой после посиделок с коллегами. Мужчина был нетрезв. По одной из версий, он заснул в транспорте, по другой – вел себя странно и бился головой об окно. Водитель вызвал полицию, и украинца доставили в вытрезвитель.

Журналисты Gazeta Wyborcza, которые получили доступ к видео с камер наблюдения из вытрезвителя, пишут, что насилие к мужчине со стороны правоохранителей применили необоснованно.

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Не первый случай с польскими полицейскими

В Польше полицейских подозревают в избиении 30-летнего украинца. Прокуратура начала расследование.

Избиение произошло еще 16 сентября, однако известно об этом стало лишь в ноябре. Как сообщают польские СМИ, 16 сентября в 22:00 полиция получила информацию о том, что на улице Жеромского в городе Млава группа мужчин устроила дебош. Они громко ссорились. На место инцидента прибыли двое полицейских, которые задержали 30-летнего украинца, превысив свои полномочия.

После инцидента пострадавший пришел в полицию, чтобы заявить о нарушениях во время задержания. Однако у него не приняли заявление, аргументируя это тем, что он в нетрезвом состоянии. После неудачной попытки обратиться в полицию, мужчина обратился в прокуратуру. Он заявил, что польские полицейские якобы вывезли его в лес и один из них избил дубинкой. После этого правоохранители оставили пострадавшего в лесу.

За совершенное польским полицейским грозит до 5 лет лишения свободы.

Жестокий инцидент в Чехии

В Чехии после избиения охранником клуба умер 42-летний украинец. Мужчина месяц пролежал в реанимации.

Инцидент произошел 10 октября. Павел Ратов с двумя украинцами, с которыми вместе работал строителем, пошли прогуляться по вечерней Праге. Уже по дороге домой решили зайти в клуб, который находится в центре города. Однако, со слов жены умершего Светланы Ратовой, увидев цены в заведении, долго там не задержались. Охранник, который был на входе в клуб, начал словесно оскорблять украинцев, а затем на улице он ударил Павла Ратова.

В больнице у мужчины диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и отек мозга. Почти месяц он находился в реанимации и не приходил в сознание. 5 ноября Павел скончался.

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