За кустами "зеленые человечки": посольство Украины "затроллило" Россию за Крым

Посольство России в Великобритании показало фото оккупированного Крыма и назвало его "российским", на что отреагировало посольство Украины в стране.

К слову, под твитом пользователи, в том числе и британцы, написали, что Крым – украинский.

"Фотографы, будьте осторожны: вы находитесь на оккупированной территории, и российские "зеленые человечки", прячущиеся за этими кустами, могут просто провести учения", – написали в посольстве Украины в Британии.

Another nice try.#Photographers beware: you are in an #occupied#territory, and #Russia's #little_green_men huddling behind those bushes might just conduct #exercises#CrimeaIsUkrainehttps://t.co/mkOXJT9RZ3