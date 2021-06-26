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За кустами "зеленые человечки": посольство Украины "затроллило" Россию за Крым

26 июня 2021 10:35

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Посольство РФ в Британии показало фото скал Тышлар, также известных, как Крымский Стоунхендж и Храм Солнца

Посольство России в Великобритании показало фото оккупированного Крыма и назвало его "российским", на что отреагировало посольство Украины в стране.

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К слову, под твитом пользователи, в том числе и британцы, написали, что Крым – украинский.

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"Фотографы, будьте осторожны: вы находитесь на оккупированной территории, и российские "зеленые человечки", прячущиеся за этими кустами, могут просто провести учения",написали в посольстве Украины в Британии.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря освобождению Мариуполя от пророссийских боевиков в 2014 году сейчас в городе развевается украинский флаг, а не триколор РФ.

Как известно, с середины апреля 2014 года Мариупольский горсовет был захвачен бандами сепаратистов, а после трагедии 9 мая, когда боевики штурмовали местное управление МВД, город полностью перешел под контроль боевиков. Город был освобожден 13 июня в результате штурма. По итогам сложной операции были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. При этом никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал.

Смотрите, как освобождали Мариуполь:

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