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В приложении "Дія" появились еще 18 ЦПАУ: какие районы добавили

9 июля 2021 21:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На сайте "Дії" рассказали, какие обновления появились в приложении

Теперь еще больше украинцев смогут использовать цифровые документы. Коллаж "Сегодня"

Теперь еще больше украинцев смогут использовать цифровые документы. Коллаж "Сегодня"

В июне к приложению "Дія" присоединились еще 18 Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Также в программе добавили новый функционал – "Дія.QR".

Об этом сообщается на сайте "Дія".

Какие ЦПАУ добавились:

  1. Житомирская область – ЦПАУ Словечанской ОТО;
  2. Закарпатская область – ЦПАУ Ясинянского поселкового совета;
  3. Ивано-Франковская – ЦПАУ Дубовецкого сельского совета;
  4. Киевская область – ЦПАУ Глеваховского поселкового совета;
  5. Кировоградская область – ЦПАУ Подвысоцкого сельского совета;
  6. Львовская область – ЦПАУ Рава-Русского городского совета;
  7. ЦПАУ Николаевского городского совета;
  8. Одесская область – ЦПАУ Великоплосковского сельского совета;
  9. ЦПАУ Любашевского поселкового совета;
  10. Полтавская область – ЦПАУ Песчанского сельского совета;
  11. Херсонская область – ЦПАУ Константиновского сельского совета;
  12. Черкасская область – ЦПАУ Шполянского городского совета;
  13. Донецкая область – ЦПАУ Кураховского городского совета;
  14. Хмельницкая область – ЦПАУ Нетешинского городского совета;
  15. Волынская область – ЦПАУ Владимир-Волынского городского совета;
  16. Запорожская область – ЦПАУ Бердянского городского совета;
  17. ЦПАУ Мелитопольского городского совета;
  18. Одесская область – ЦПАУ Одесского городского совета.

Новый функционал

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В приложении проявилась функция "Дія.QR", которая позволяет пересылать цифровые документы для тех ЦНАУ, которые не имеют информационных систем или не имеют возможности их интегрировать.

Напомним, приложение "Дія" запустило новый способ авторизации.

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Кроме того, в "Дії" появились первые COVID-сертификаты.

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