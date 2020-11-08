За неношение маски на улице штрафовать не будут – Денис Малюська

Штрафы от 17 до 34 тыс. грн за нарушение любых правил карантина были несправедливыми, считает министр

Министр юстиции Денис Малюська заявляет, что после вступления в силу нового закона о штрафах за нарушение карантина в Украине за отсутствие маски на улице штрафовать не будут.

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Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, применение штрафов от 17 до 34 тысяч гривен за нарушение любых правил карантина было несправедливым и требовало решения суда.

"6 ноября Верховная Рада Украины приняла закон, которым устанавливаются штрафы за неношение маски в общественных местах и транспорте в размере от 170 до 255 гривен", – сообщил Малюська.

При этом, как считает министр, применение такого штрафа будет быстрым: его будут налагать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте.

Как отметил Малюська, такие штрафы не будут применять к несовершеннолетним, а также за неношение маски на улице.

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Как известно, в Украине с полуночи понедельника, 2 ноября, начало действовать новое эпидемическое зонирование в соответствии с распространением коронавирусной инфекции.

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