За погром на Банковой накажут несколько десятков человек – Геращенко

Геращенко утверждает, что все подозреваемые есть на видео

За беспорядки у Офиса президента в ходе акции в поддержку Сергея Стерненко могут привлечь к ответственности несколько десятков человек, которые "организовывали провокации".

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Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Я благодарю каждого, кто мирно протестовал в субботу, высказывал свою точку зрения... Для тех нескольких десятков граждан, которые организовывали эту провокацию, последует ответственность, в том числе материальная", – сказал он.

По словам Геращенко, все они есть на видеозаписях.

"Вы все себя завтра увидите – с именами, с фамилиями, кто поджигал, кто бросал", – пообещал замминистра.

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Он также заявил, что полиция не охраняла ОПУ в день митинга якобы из-за того, что в прошлый раз ее обвиняли в обратном.

"Во время прошлого митинга говорили... полиция плохая, полиция не пускает народ помитинговать у Офиса президента. Мы пустили людей помитинговать. Пожалуйста – вот результат", - сказал Геращенко.

Напомним, в Киеве под зданием Офиса президента на Банковой 20 марта прошла акция "Не слышишь? Увидишь!" в поддержку Сергея Стерненко в день его рождения, которая переросла в беспорядки, в ходе которых разбили дверь и разрисовали стены ОПУ.

В пятницу, 26 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады по оценке беспорядков, которые произошли под зданием Офиса президента. А тем временем коммунальные службы пытаются отмыть и отремонтировать пострадавшее здание.

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