Українська
$ 27,69
33,01
  1. Последние новости Украины

За погром на Банковой накажут несколько десятков человек – Геращенко

23 марта, 00:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Геращенко утверждает, что все подозреваемые есть на видео

За беспорядки у Офиса президента в ходе акции в поддержку Сергея Стерненко могут привлечь к ответственности несколько десятков человек, которые "организовывали провокации".

Реклама

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Я благодарю каждого, кто мирно протестовал в субботу, высказывал свою точку зрения... Для тех нескольких десятков граждан, которые организовывали эту провокацию, последует ответственность, в том числе материальная", – сказал он.

По словам Геращенко, все они есть на видеозаписях.

"Вы все себя завтра увидите – с именами, с фамилиями, кто поджигал, кто бросал", – пообещал замминистра.

Реклама

Он также заявил, что полиция не охраняла ОПУ в день митинга якобы из-за того, что в прошлый раз ее обвиняли в обратном.

В тренде
У 20% больных COVID-19 нет антител: известный медик сделал важное предупреждение

"Во время прошлого митинга говорили... полиция плохая, полиция не пускает народ помитинговать у Офиса президента. Мы пустили людей помитинговать. Пожалуйста – вот результат", - сказал Геращенко.

Напомним, в Киеве под зданием Офиса президента на Банковой 20 марта прошла акция "Не слышишь? Увидишь!" в поддержку Сергея Стерненко в день его рождения, которая переросла в беспорядки, в ходе которых разбили дверь и разрисовали стены ОПУ.

В пятницу, 26 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады по оценке беспорядков, которые произошли под зданием Офиса президента. А тем временем коммунальные службы пытаются отмыть и отремонтировать пострадавшее здание.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты МВД стерненко Антон Геращенко Офис президента
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Переезжаем жить на свежий воздух: что будет с ценами на загородную недвижимость и что раскупают быстрее всего
Переезжаем жить на свежий воздух: что будет с ценами на загородную недвижимость и что раскупают быстрее всегоНедвижимость
Утро после погромов: как сейчас выглядит Банковая (фото, видео)
Утро после погромов: как сейчас выглядит Банковая (фото, видео)Украина
Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?
Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?Экономика
Весна отменяется – снова ждем снег: синоптик предупредила о непогоде
Весна отменяется – снова ждем снег: синоптик предупредила о непогодеУкраина
Как усиление карантина будет влиять на курс гривни
Как усиление карантина будет влиять на курс гривниФинансы
Еще опаснее и агрессивнее: в Украине обнаружена новая мутация коронавируса
Еще опаснее и агрессивнее: в Украине обнаружена новая мутация коронавирусаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять