За позорные заговоры с диктаторами расплачиваются другие государства – Ляшко о договоре по "Северному потоку-2"

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает договоренности США и Германии по "Северному потоку-2" большой ошибкой, за которую будут расплачиваться другие. Об этом политик пишет на своей странице в Facebook,

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"Неизученные или забытые нынешним мировыми лидерами годы истории беспрекословно свидетельствуют об одном: за позорные заговоры с диктаторами сначала расплачиваются другие государства. А потом эта расплата настигает и тех, кто променял принципы на деньги. Северный поток-2 – это газовый пакт Молотова-Риббентропа. Согласившись на него, лидеры совершили самый позорный поступок в своей жизни. Променяв принципы на грязные кремлевские деньги, эти люди потеряли право на лидерство и подвергли свои народы огромной опасности в будущем" – уверен Ляшко.

Политик отмечает, что после запуска Северного потока-2 "Европа больше никогда не будет такой, как была до этого".

"Нас заставляют молчать об этом позорном заговоре. Но даже если замолчат во всем мире, мы, украинцы, не должны молчать. Иначе промолчим свое будущее" , – резюмирует лидер Радикальной партии.

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Напомним, остановить "Северный поток – 2" в интересах США и Европы – уверен лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.