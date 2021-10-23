За призывы к отказу от вакцинации. В Украине предложили ввести уголовную ответственность для врачей

Медицинский эксперт уверен, что таких специалистов – нужно наказывать

В связи с пандемией коронавируса, пик которой сейчас бушует в Украине, нужно вводить уголовную ответственность для врачей. Для медиков, которые рассказывают общественности то, что не соответствует исследованиям. В частности, о вакцинации населения.

Об этом заявил в прямом эфире на телеканале "Украина 24" в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив", который был ответственный за отделение COVID медицинского центра "Голден Кээр" в Израиле Борис Бриль.

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Также он уверен, что в пик пандемии обязательно нужно проводить вакцинацию.

"В пик пандемии можно вакцинировать. Единственное, что нужно не забывать о противоэпидемиологических действиях, как масочный режим, как социальная дистанция. Нужно вакцинировать не только на вокзалах, нужно вакцинировать в каждом ларьке, чтобы как можно больше охватить населения – вакцинацией. Проблема еще в том, что вы можете открыть тысячи отделений на миллионы коек. На сегодняшний день нет ни одного эффективного способа лечения коронавируса, кроме вакцинации. Не существует. Если вы знаете хоть одно лекарство, которое снижает или лечит человека, расскажите, вы откроете миру чудеса, – сказал в студии врач.

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По его словам должна быть уголовная ответственность к врачам, которые пропагандируют антивакцинацию.

"Для Украины такая рекомендация. Вводить уголовную ответственность для врачей, которые рассказывают то, что не соответствует исследованиям. Мои мысли, они у меня на кухне должны быть и все. И выше никуда не уходить", – сказал Борис Бриль.

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

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На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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