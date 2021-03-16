За сбивание Ил-76 главаря "ЛНР" Плотницкого и еще двух террористов приговорили к пожизненному

За сбивание военно-транспортного самолета ВСУ Ил-76 к пожизненному заключению приговорили главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

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Такое решение вынес Красногвардейский суд Днепра, передает "Судовой репортер".

Вместе с Плотницким осуждены его заместитель Андрей Патрушев и командир группировки боевиков "Витязь" Александр Гуреев.

Подробности дела:

В аэропорту Луганска в ночь с 13 на 14 июня 2014 года террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных Сил ВСУ, когда он заходил на посадку. Тогда погибли 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской бригады и 9 членов экипажа.

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Самолет был поражен огнем из зенитной установки и крупнокалиберного пулемета.

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В 2017 году к семи годам лишения свободы был приговорен экс-начальник штаба АТО генерал Виктор Назаров. Его обвинили в служебной халатности. Стало известно о том, что он знал о расположении боевиков на аэродроме Луганска, но не принял никаких мер.

Когда упал самолет, Плотницкий был главарем незаконного вооруженного формирования "Заря", Патрушев был его заместителем, а Гуреев возглавлял батальон луганских НВФ "Витязь".

Реклама Игорь Плотницкий, фото: Виктор Коротаев /"Коммерсантъ"

Сейчас все они находятся в розыске, суд вынес решение заочно.

В феврале 2017 года украинские спецслужбы провели в Луганске операцию, уничтожив полковника террористических НВФ Олега Анащенко, который командовал всей ПВО луганских террористов и был непосредственным организатором атаки.

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