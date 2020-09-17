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Коронавирус в ВСУ: за сутки подтвердили более 70 случаев

17 сентября, 11:40

Руслан Ровик Руслан Ровик

Врачам пришлось госпитализировать 14 военных

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки подтвердили 72 новых случая коронавируса.

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Как сообщили на Facebook-странице командования Медицинских сил ВСУ, на данный момент болеют 656 человек, на самоизоляции находятся 789.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 72 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", – заявили медики.

Из числа новых заболевших 14 человек были госпитализированы. Еще 58 человек оставили на домашнем лечении под контролем медиков. Из них:

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- в Киевской области 33 человека;

- во Львовской области 9 человек;

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- в Одесской области 11 человек;

- в Херсонской области два человека;

- в Тернопольской, Ивано-Франковской и Винницкой областях по одному человеку.

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Напомним, что накануне стало известно о двух смертях от COVID-19 в рядах ВСУ. В Ивано-Франковской области умер мужчина, который почти месяц лечился в городской больнице.

Еще один летальный исход зафиксировали в Белой Церкви. Мужчина получил положительный результат ПЦР-теста 4 сентября и проходил лечение в городской больнице.

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военные ВСУ инфекция военнослужащие коронавирус

Источник: Сегодня

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